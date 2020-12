Tommy Vext soll seine Freundin vermöbelt haben

Tommy Vext bei einer Bad Wolves-Show in Las Vegas am 1. November 2019

Kam uns der muskelbepackte Bad Wolves-Sänger Tommy Vext nicht schon immer etwas befremdlich vor? Wenn die aktuellen Anschuldigungen stimmen, dürfte es das nun gewesen sein mit seiner Karriere. Denn einem Bericht von „Metal Sucks“ zufolge soll der 38-Jährige seine einstige Freundin und Fitnesstrainerin Whitney Johns unter anderem geschlagen, gewürgt und bedroht haben.

Harter Tobak

So will die Website diverse Gerichtsunterlagen erhalten haben, denen zufolge Tommy Vext insgesamt drei Mal handgreiflich gegenüber seiner temporären Freundin geworden ist. Die beiden waren offenbar insgesamt neun Monate ein Paar und haben davon zwei Wochen zusammen gewohnt. Johns behauptet, Vext habe sie so fest ins Gesicht geschlagen, dass ihr die Lippe aufgesprungen sei und sie geblutet habe. Bei einer anderen Gelegenheit soll er sie an den Haaren in ein anderes Zimmer geschleift und dann in einen Würgegriff genommen haben. So lange, dass sie fast ohnmächtig geworden sei.

Doch damit nicht genug: Laut Whitney Johns hat Tommy Vext sie auch noch bedroht. Zum einen soll er gedroht haben, sie selbst zu töten. Zum anderen soll er gedroht haben, sie umbringen zu lassen. Des Weiteren soll er gedroht haben, ihren Instagram-Account zu löschen, was für die Fitnesstrainerin ein herber Schlag gewesen wäre. Beide tauchten zumindest in zwei Videos von Johns auf (siehe unten). Überdies betont Johns, dass Vext wisse, wo sie wohne, und sie Angst um ihr Leben habe. Deswegen wurde am 17. April 2020 eine einstweilige Verfügung gegen Vext erlassen. Demnach darf er sie nicht kontaktieren sowie nicht näher als 100 Yards (ca. 91,5 Meter) an sie herankommen.

Das Ganze ist sicherlich ein großer Schock für die Fans von Bad Wolves. Sobald es neue Entwicklungen in dieser Angelegenheit gibt, wird METAL HAMMER euch darüber informieren. Interessant wäre auf jeden Fall auch, was Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltan Bathory dazu sagt. Er ist der Manager von Bad Wolves. Wir erinnern uns außerdem: Tommy Vext hatte den wegen seiner Alkoholeskapaden unpässlichen Ivan Moody kurzzeitig am Mikro bei 5FDP ersetzt.