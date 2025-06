Tony Iommi trifft Robbie Williams im ‘Rocket’-Making Of

Pop trifft Metal-Legende: Robbie Williams macht gemeinsame Sache mit Tony Iommi. Der Black Sabbath-Gitarrist beehrt den britischen Pop-Star mit einen Gastauftritt auf der ersten Single-Auskopplung dessen anstehenden Albums BRITPOP. Dabei durfte der Heavy Metal-Pionier die dynamische Rock-Nummer ‘Rocket’ mit seinem unverkennbaren Gitarrensolo veredeln.

In einem Making Of des Musikvideos sind nun Robbie Williams und Tony Iommi hinter den Kulissen der Dreharbeiten zu sehen. Darin berichtet Williams, wie es zu der ungewöhnlichen Zusammenarbeit kam. Williams erzählt, dass der Track noch etwas mehr Schlagkraft brauchte. Da sein Schlagzeuger Karl Brazil ein echter „Brummie“ (Slang für Person aus Birmingham- Anm.d.A.) und daher mit hochrangigen Musikern der Birminghamer Musikszene befreundet ist, hat er einfach Iommi gefragt. Er fühlt sich geehrt, dass dieser zugestimmt hat. „Er hat dem [Song] einfach etwas Kante und Authentizität verliehen“, so Williams.

Hintergründe zum Musikvideo mit Tony Iommi

Wie im Making Of zu hören, scheint die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit zu beruhen. „Es war mir eine Ehre, einen Gastauftritt auf Robbie Williams’ neuer Single ‘Rocket’ zu haben. Ein wirklich toller Kerl mit einer sehr talentierten Band“, lobt Tony Iommi seinen Musikerkollegen. “Es war eine große Freude, im Musikvideo für den Song mitzuwirken“.

‘Rocket’ wurde gemeinsam von Robbie Williams, Karl Brazil, Tony Iommi und Tom Longworth geschrieben. Im Musikvideo, bei dem Charlie Lightning Regie führte, ist Williams zu sehen, der den Song, begleitet von einem wild tanzenden Flashmob, in der Öffentlichkeit vor mehreren Londoner Sehenswürdigkeiten performt und dabei jede Menge Schaulustige anzieht. Um dem Video einen Siebziger Jahre-Punk-Vibe zu verleihen, wurden einige der Szenen im berüchtigten Londoner Stadtteil Soho gedreht, wie Lightning im Making Of erzählt. Passend dazu trägt Williams im Video eine rote Tartan Hose und eine schwere, mit Nieten, Graffiti und einem großen Misfits-Backpatch versehene Biker-Jacke. Die gemeinsamen Szenen mit Tony Iommi wurden in Birmingham, der Heimatstadt des Black Sabbath-Gitarristen, gedreht.

Das gesamte Album BRITPOP, von welchem Robbie Williams auch einige Songs auf seiner gleichbenannten Tournee spielen will, soll im kommenden Herbst erscheinen. Tony Iommi wird sein letztes Konzert mit Black Sabbath am 5. Juli auf dem Charity-Event „Back To The Beginning“ in Birmingham geben.

Seht hier das Making Of des Videos ‘Rocket’-mit Tony Iommi und Robbie Williams:

