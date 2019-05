Tool spielen zwei neue Songs live

Es gibt endlich neue Musik von Tool zu hören. Zwar keine Studioaufnahmen, aber live haben Maynard James Keenan und Co. jüngst zwei frische Songs gespielt. Beim „Welcome To Rockville“-Festival in Jacksonville im US-amerikanischen Bundesstaat Florida gaben Frontmann Keenan, Gitarrist Adam Jones, Drummer Danny Carey und Bassist Justin Chancellor die Stücke ‘Descending’ und ‘Invincible’ zum Besten. Zwei aus dem Publikum heraus gefilmte Live-Videos mit ordentlicher Audio-Qualität könnt ihr euch unten reinziehen.

Tool machen sich in diesen Tagen immer mehr bereit, ihren lange angekündigten Nachfolger von 10.000 DAYS zu veröffentlichen. Zuletzt hatte Adam Jones ein Riff des neuen Songs ‘Descending’ angeteasert (siehe weiter unten). Darüber hinaus hatte Keenan offenbar versprochen, Tool würden neues Material beim „Welcome To Rockville“ präsentieren. Außerdem haben die Prog-Metaller nun angeblich Profile bei den beiden weltweit größten Streaming-Diensten Spotify und Apple Music, allerdings ohne Musik hochgeladen zu haben. So sind die Musiker jedoch in der Lage, schnell neue Musik freischalten zu können.

Arbeiten weit fortgeschritten

Zuvor, Ende März, hatte Metallica-Gitarrist Kirk Hammett einen weiteren Zwischenstand aus dem Hause Tool verraten. Ihm zufolge hätten sich Keenan, Jones, Carey und Chancellor zum damaligen Zeitpunkt mit Fragen zum Album-Artwork befasst. Woher Kirk Hammett diese Information hat? Von Adam Jones, wie er in einem Interview auf dem Neuseeländer Radiosender „The Rock“ ausplauderte. Der Moderator fragte den Saitenhexer, ob er einen Rat an Tool hätte, damit das Quartett endlich die Arbeiten am neuen Album abschließen können. „Nun ja, ich rede ziemlich viel mit Adam Jones“, entgegnete Hammett darauf. „Und das Letzte, was ich weiß, ist, dass er sich mit dem Artwort befasst hat. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn sie sich aktuell mit dem Artwork beschäftigen, sind sie bald fertig.“

