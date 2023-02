‘Total War: Warhammer 3’: Neue Kampagne gratis

Die Welt von ‘Warhammer’ ist endlos. Sci-Fi oder Fantasy, Tabletop oder Videospiel, und bald auch eine Serie von Henry Cavill – Fans kommen auf ihre Kosten. In der digitalen Welt von Warhammer Fantasy gab es nun für einige Fans ein besonderes Goodie.

Creative Assembly verschenkt ‘Immortal Empires’

Empfehlung der Redaktion Total War: Warhammer: ‘The Old World’-Trailer stellt die Spielwelt vor Der aktuelle Trailer zu Total War: Warhammer gibt einen Überblick über die Fantasy-Welt des kommenden Strategie-Schwergewichtes von The Creative Assembly. So haben nämlich die Spieleentwickler hinter ‘Total War: Warhammer 3’ zum ersten Geburtstag des Strategiespiels beschlossen, die zuletzt veröffentlichte Kampagne ‘Immortal Empires’ zu verschenken. „Heute können wir endlich verkünden, dass ‘Immortal Empires’ die Beta-Phase überwunden hat und nun für alle Besitzer von ‘Total War: Warhammer 3’ verfügbar ist“, heißt es von Creative Assembly auf Twitter. Bisher musste man alle drei Ableger der Reihe in seinem Besitz haben, um die im August erschienene Erweiterung spielen zu können. Der Grund dafür war, dass die Kampagne sich übergreifende Karten und Einheiten zunutze macht.

A little message from all of us here at CA: pic.twitter.com/KJTpHB4btW — Total War (@totalwar) February 16, 2023

‘Total War: Warhammer 3’: Mehr Spielvergnügen

Jetzt sollen mehr Leute in den Genuss kommen, das Add-on zu spielen. Es reicht nun, lediglich ‘Total War: Warhammer 3’ in seiner Spiele-Bibliothek zu haben. Wer allerdings nur diesen neuesten Teil besitzt, wird in ‘Immortal Empires’ lediglich Zugang zu den Basis-Spezies haben, die bereits zum ersten Launch verfügbar waren. Wer sich die anderen Teile der Reihe und DLCs zusätzlich kauft, kann auf weitere Fraktionen zugreifen – mit dem ersten Teil ‘Total War: Warhammer’ gibt es beispielsweise Zwerge. Ein Patch soll an das neue System anpassen, für Spieler soll sich allerdings kaum etwas verändern.



Ganz davon abgesehen hat ‘Immortal Empires’ es in sich. Creative Assembly und Publisher Sega werben mit einer großen Erweiterung der Weltkarte und allerlei zu tun. Im neuen Launch-Trailer ist die Fantasy-Action zu begutachten. Am Ende wartet außerdem eine kleine Überraschung: Ein Teaser für das nächste Projekt …

