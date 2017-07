Totengeflüster: Exklusive Videopremiere von ‘One With The Void’

Im zehnten Jahr des Bestehens seines zur Band gewordenen Projekts Totengeflüster macht Simon Bossert alias Totleben Nägel mit Köpfen: IM NEBEL DER VERGÄNGLICHKEIT ist fertig, das zweite Album der Baden-Württemberger, und erscheint am 18. August beim eigens gegründeten Label Pale Essence Music.

Um die hohen Ansprüche an das Projekt geltend machen zu können, hat Totleben auch einiges vorzuweisen, nicht zuletzt den 2014 in Eigenregie gestemmten Einstand VOM SEELENSTERBEN, der sowohl ausgezeichnete Kritiken einheimste als auch Interviews in der internationalen Online- wie Print-Presse nach sich zog. Die seit mehreren Jahren feste Besetzung der Gruppe ermöglichte schließlich auch Konzerte, die Totlebens Begriff von einer Metal-Band im eigentlichen Sinn gerecht wurden.

Zur Videopremiere von ‘One With The Void’ erklärt Totleben: “Für mich hat ,Void‘, also ,Leere‘, immer mit Unendlichkeit zu tun. Für mich ist Unendlichkeit mit einer gewissen Leere verbunden. Die unzähligen Bäume stellen für mich die Unendlichkeit auf der materiellen Seite dar.

Am Ende des Videos wird alles kosmisch – ,außerweltlich‘ – die nächste Ebene der Unendlichkeit und somit auch Leere. Man geht also aus der materiellen in die kosmische Leere über. Ich wollte somit auch das ,I’m drowning… in a constant motionless void‘ etwas einfangen und dieses ausdrücken.”

Seht hier exklusiv das Lyricvideo zu ‘One With The Void’:

Auch Totengeflüster-Sänger Narbengrund Nihilis erläutert die Intensität des Videos: “Im Video erblicken wir die Idylle und Schönheit der Natur, und doch können wir sie nicht berühren, nicht fühlen, nicht schmecken. Wir sind zu einem bloßen Beobachter geworden, einem Geist, unfähig vom Leben zu kosten. Die Sehnsucht mag uns anfangs noch verzehren, doch am Ende entfernen wir uns, wir entfliehen allem irdischen und werden eins mit dem ewigen Nichts.”

IM NEBEL DER VERGÄNGLICHKEIT erscheint am 18.08.2017 über Pale Essence Music/Believe.