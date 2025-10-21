Anfang Oktober verkündeten Trivium und Schlagzeuger Alex Bent, nach neun gemeinsamen Jahren getrennte Wege zu gehen. Glücklicherweise sprang Sepultura-Drummer Greyson Nekrutman kurzfristig ein, sodass vorerst keine Auftritte abgesagt werden mussten. Offenbar kam Bents Ausstieg aber nicht nur für die Fans überraschend, wie Gitarrist Corey Beaulieu im Gespräch mit Australiens Wall Of Sound erklärt.

Auf ein Neues

„Es ist einfach passiert und war eine ziemliche Überraschung. Ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet“, gibt Beaulieu an. „Aber es ist, wie es ist. Als es passierte, haben wir uns alle gegenseitig das Beste gewünscht. Es gibt keine harten Gefühle. Es war einfach eines dieser Dinge, bei denen das Leben seine Laufbahn ändert. Und es ist alles positiv. Wir haben drei fantastische Platten zusammen gemacht. Die EP ist fantastisch, und sie wird sein letztes Werk für uns sein.“ Die EP STRUCK DEAD umfasst drei Songs und soll am 31. Oktober via Roadrunner Records erscheinen.

Bent habe jedoch auch noch begonnen, an Triviums nächstem Langspieler mitzuarbeiten. „Also wird er sich hoffentlich als Teil davon fühlen, wenn er fertig ist“, fügt Corey Beaulieu hinzu. Die Chemie zwischen den Musikern habe von Beginn an gestimmt und der Gitarrist zeigt sich stolz auf das, was sie in der gemeinsamen Zeit erschaffen haben.

So meint Beaulieu schließlich: „Alex ist ein großartiger Schlagzeuger, ein toller Mensch, und ich bin sicher, er hat Pläne für sein nächstes Kapitel, was auch immer es sein mag.“ Alex Bent selbst erklärte in seinem Abschiedstext: „Ich bin gespannt auf dieses neue Kapitel und freue mich darauf, weiterhin auf neue Weise Musik zu machen, aufzuführen und zu teilen.“

Dass der Ausstieg derart unerwartet kam, hat die Band „in eine ziemliche Zwickmühle gebracht“. Jedoch habe man die Überraschung schnell beiseiteschieben und sich um Ersatz gekümmert. „Wir hatten nicht viel Zeit, uns auf die Show [beim Aftershock-Festival] vorzubereiten, und wir haben bald eine Tour. Aber es gibt viele großartige Musiker. Zum Glück konnten wir jemanden finden, der uns helfen kann.“ Mit der Veröffentlichung der EP starten Trivium ihre Nordamerika-Tournee mit Jinjer und Heriot, die bis Mitte Dezember geht. Ein dauerhafter Nachfolger an den Trommeln ist bislang nicht bekannt.

