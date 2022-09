U.D.O.: Peter Baltes springt für erkrankten Tilen Hudrap ein

Greift für U.D.O. in die vier tiefen Saiten: Peter Baltes (hier mit Accept in der Brose Arena Bamberg, 4.2.2017)

Beim U.D.O.-Konzert am Sonntag, den 4. September in München ereignete sich ein medizinischer Notfall: Bassist Tilen Hudrap ist auf der Bühne zusammengebrochen. Laut Hudrap laboriert er an einem Burnout-Syndrom. Die Ärzte im Krankenhaus meinten, er hätte die Tournee gar nicht erst antreten dürfen. Die Band um Udo Dirkschneider wird die nächsten beiden Shows in Pratteln (6.9.) und Stuttgart (7.9.) ohne Bassist absolvieren. Ab Berlin (9.9.) springt dann Ex-Accept-Tieftöner Peter Baltes ein.

Der Körper zahlt den Preis

„Gestern hat mein Körper auf der Bühne aufgegeben“, schreibt U.D.O.-Mann Tilen Hudrap in den Sozialen Medien. „In 20 Jahren habe ich keine einzige Show abgesagt. […] So bin ich trotz meines Burnout-Syndroms, über das ich nie öffentlich geredet habe, und gegen den Rat meiner Ärzte und meiner Familie auf die Tour gegangen, um meine Brüder in der Band nicht hängen zu lassen. Ich war immer stolz, ein Krieger der Straße zu sein, und bin in meiner Karriere durch viel verrücktere Situationen gegangen. Also dachte ich, eine nette drei Monate lange Konzertreise wäre keine große Sache. Es stellte sich heraus: Ist sie doch. Leider gab mein Körper gestern während der letzten beiden Lieder auf.

Respiratorische Alkalose, totale Hyperventilation, unkontrollierbares Zittern, ein vorübergehender Kollaps von Körperfunktionen und ein kompletter Burnout. Die Ärzte in der Notaufnahme in München sagten, ich hätte in der letzten Woche nie auf die Bühne gehen sollen — und auch den ganzen Sommer nicht. Mein Körper ging auf dem Zahnfleisch. […] Ich muss mir nun etwas Zeit nehmen, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Bitte wisst, ich würde niemals nicht spielen, wenn es nicht so ernst wäre. Das Meiste davon geht auf Unmengen an zu wenig Schlaf, Stress, emotionale Achterbahnfahrten und obendrauf die Coronapandemie zurück. […] Ich bleibe in der Band, das neue Album ist in Arbeit, und jemand Nettes wird mich so lange ersetzen, bis ich wieder in Form bin.“ METAL HAMMER wünscht U.D.O.-Bassist Tilen Hudrap gute und vollständige Genesung!

