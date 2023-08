Für ihre Headlinershow in Wacken soll die "Queen Of Metal" Doro Pesch von vielen prominenten Musikern der Metal-Szene unterstützt werden.

Anlässlich ihres 40. Bühnenjubiläums hat sich Doro Pesch etwas ganz Besonderes überlegt: Während ihres zweistündigen Headlinergigs in Wacken am 2. August wird die Musikerin auf dem 80.000 Besucher zählenden Festival von bekannten Szenegesichtern unterstützt. Doro: Vier Dekaden Heavy Metal „Es freut und ehrt mich total, dass so viele tolle Kollegen bei meiner Jubiläums-Show in Wacken dabei sind“, erklärt Doro in einer Pressemitteilung. „Es wird sogar noch den ein oder anderen weiteren Überraschungsgast geben!“ Unter anderem sollen Udo Dirkschneider (U.D.O.), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Joey Belladonna (Anthrax), Michael Rhein (In Extremo), Chris Caffery (TSO), Uli Jon Roth und Mikkey Dee (Scorpions)…