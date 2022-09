Abgesagte Anthrax-Tour hätte das Dreifache gekostet

Frank Bello bei einer Anthrax-Show am 27. Mai 2018 in Sterling Heights, Michigan

Vor kurzem hatten Anthrax ihre anstehende Konzertreise durch Europa abgesagt — aufgrund von hohen Reisenkosten und unlösbaren logistischen Problemen. Nun ist Bassist Frank Bello etwas genauer auf die Hinderungsgründe eingegangen. Laut seiner Aussage wäre die Tour dreimal so teuer gewesen wie die ursprünglich angesetzte Tournee. „Wann haben wir zuletzt eine Europatour abgesagt?“, fragt der Anthrax-Tieftöner rhetorisch. „Das wir noch nie gemacht. Die reine, ehrliche Wahrheit: Alles, was Kosten angeht, ist momentan wahnsinnig.

Kostenexplosion

Wir haben die Tour letztes Jahr budgetisiert. Und als wir dieses Jahr wieder draufgeschaut haben — mit den Gas-Pipelines und all dem anderen Mist –, hatte sich das Budget verdreifacht. Wir hätten ein schlimmes Defizit eingefahren, furchtbar. Und die Veranstalter sagen, dass es keinen Sinn für uns macht, die Tour zu spielen. Die Busse, einfach das Leben allgemein. Es ist schrecklich. Wir waren in der Lage, die Termine im Vereinigten Königreich zu retten. Doch die Leute kennen uns. Sie wissen, dass wir wieder kommen werden. Wir lieben es in Europa. Ich kann es nicht erwarten, dorthin zurückzukehren. Es ist einfach nur schade, dass das Leben dem Metal im Weg steht. (lacht) Das, was auf der Welt geschieht, ist dem Metal im Weg.“

Anthrax waren in der Tat ziemlich überrascht über diese Entwicklung, da die US-Thrasher erst einige Shows mit Black Label Society und Hatebreed gespielt hatten. „Wir freuten uns gerade auf den nächsten Tourabschnitt in Großbritannien, danach wäre es aufs europäische Festland gegangen. Doch dann kommt unser Manager an und meint: ‚Wir können das nicht machen, sagt die Buchhaltung.‘ Wir fragten uns nur, wie das passieren konnte. Dann liest man die Zeitung und versteht es.“ Anthrax sind in dieser Sache kein Einzelfall. Diverse andere Bands haben bereits Konzertreisen — zum Teil oder komplett — abgesagt beziehungsweise verschoben, darunter Mantar, Eisbrecher, Moonspell und Endstille. Insgesamt ist die wohl eine Kombination aus Gründen: lahme Ticketvorverkäufe, hohe Kosten und die Möglichkeit potenzieller kurzfristiger Konzertabsagen wegen neuer Pandemie-Entwicklungen.

