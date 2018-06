Umfrage: Menschen über 30 entdecken keine neue Musik mehr

Entgegen der nackten Oberfläche, die WOLFGANG "WÖLFI" WENDLAND (50) bei den Konzerten von DIE KASSIERER regelmäßig kurios zur Schau stellt, zeigt er sich auf der METAL HAMMER-Couch als charmanter, hochgeistiger Kulturförderer, der lieber Beamter wäre.

Welche Erinnerungen verbindest du am ehesten mit deiner Kindheit? Weil ich den Geruch von Teer mochte, hat mir mein liebevoller Vater zu Weihnachten eine Teermaschine aus Holz gebastelt, wie sie bei Straßenbauarbeiten verwendet wird. Mit einer batteriebetriebenen Lampe drin. Das muss vor 1967 gewesen sein. Was war der skurrilste Job, den du jemals ausgeübt hast? Das Bizarrste war in einem soziokulturellen Zentrum in Bochum. Irgendwann wurde ich dazu verdonnert, bei einer S/M-Party am Tresen zu arbeiten. Ein Kunde bestellte sich einen Kaffee und beschwerte sich darüber, dass auf seinem Löffel Flecken seien. Das wäre alles noch in Ordnung gewesen, wenn…