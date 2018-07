Umfrage: Welches sind eure liebsten Debütalben?

Die US-Progger Dream Theater sind momentan nicht nur äußerst kreativ am werkeln, sondern nehmen sich auch noch Zeit für eine Fragerunde.

Dream Theater befinden sich aktuell in einem Studio, um Songs für ihr 14. Album zu schreiben. Die Band hat sich in ein Haus an der Ostküste der USA zurückgezogen und ist hellauf begeistert von der Lokalität, wie ein kurzer Videorundgang zeigt: https://www.facebook.com/johnpetrucciFB/videos/1974052929313376/ Sänger James LaBrie spricht von einer "sensationellen" Stimmung: "Wir sind jetzt eine Woche hier, und alles läuft bestens. Wir sind alle zusammen in diesem einen Raum. Und sollte es tatsächlich so sein, dass diese erste Woche ein Anzeichen dafür ist, wie die Platte am Ende klingen wird, könnt ihr euch auf etwas Großes gefasst machen." Die Ideen fließen…