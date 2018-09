Das sind eure liebsten Debütalben!

Der erste Versuch geht oft schief – aber was wenn nicht? Wir fragten euch vor einigen Wochen, welches Debütalbum ihr als am besten gelungen empfindet und ihr habt fleißig in die Tasten gehauen und uns tausende von Antworten geliefert. Die meist genannten Platten haben wir nun geordnet und in einer Top 10-Liste für euch zusammengefasst:

Platz 10: Dio – HOLY DIVER

Ronnie James Dio war einer der wichtigsten Sänger im Heavy Metal. Er wurde als Solo-Künstler und Frontmann von Rainbow und Black Sabbath bekannt. 1982 gründete der Musiker seine eigene Band Dio, die eine musikalische Mischung aus Rainbow und Black Sabbath spielten: dynamischen Hard Rock und Metal mit mystischen Texten. Ein Jahr später kam bereits HOLY DIVER heraus, welches 2005 remastert und neu veröffentlicht wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=2lvs2FzF64o Video can’t be loaded: Dio – Holy Diver (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=2lvs2FzF64o)

Platz 9: Babymetal – BABYMETAL

Der japanische Pop-Metal-Act Babymetal wurde 2010 von der Talentagentur Amuse gegründet und war zunächst eine Subgruppe von Sakura Gakuin. Seit 2013 war die Band dann eigenständig unterwegs und stieg schnell zum Phänomen auf, wie auch unsere Umfrage zeigt. Die gleichnamige Debütplatte erschien 2014 und enthält unter anderem den Track ‘Gimme Chocolate!!’, der bei YouTube über 90 Millionen mal geklickt wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY Video can’t be loaded: BABYMETAL – ギミチョコ!!- Gimme chocolate!! (OFFICIAL) (https://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY)

Platz 8: Black Sabbath – BLACK SABBATH

Black Sabbaths Gründungsmitglieder lernten sich Ende der 1960er im Bandprojekt Earth kennen. Da es jedoch schon eine Band mit demselben Namen gab, benannten Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward die Band in Black Sabbath um. Mit dem neuen Namen änderte sich auch der musikalische Stil: vom anfänglichen Blues Rock distanzierte man sich schrieb Musik, vor der sich der Zuhörer fürchten sollte. Ihr selbstbetiteltes Debüt erreichte in Großbritannien die Top-Ten und konnte sich in den US-Charts über ein Jahr halten.

https://www.youtube.com/watch?v=0lVdMbUx1_k Video can’t be loaded: Black Sabbath – „Black Sabbath“ (https://www.youtube.com/watch?v=0lVdMbUx1_k)

Platz 7: Bullet For My Valentine – THE POISON

Nach mehreren anfänglichen Namensänderungen konnte sich die britische Gruppe auf den Namen Bullet For My Valentine einigen. Mit ihrem ersten Werk THE POISON, was 2005 erschien, setzte sich die Band auf Platz 25 der deutschen Charts. Der Track ‘Tears Don’t Fall’ erschien ein Jahr nach Veröffentlichung des Album als Singleauskopplung. Zur besseren Vermarktung wurde das damalige Musikvideo um seine Screaming-Parts beschnitten.

https://www.youtube.com/watch?v=9sTQ0QdkN3Q Video can’t be loaded: Bullet For My Valentine – Tears Don’t Fall (Album Edit – with Scream / with Lighter) (https://www.youtube.com/watch?v=9sTQ0QdkN3Q)

Platz 6: Rammstein – HERZELEID

Rammstein zählen zu den erfolgreichsten deutschen Rock-Bands. Sie prägten den Begriff „Neue deutsche Härte“ und polarisierten oft mit ihren unkonventionellen und kontroversen Texten. Das Frontcover ihres Debütalbums HERZELEID, welches eine Blume und die Band mit nackten eingeölten Oberkörpern zeigt, wurde damals von einigen Medien stark kritisiert. Die Platte erschien im September 1995.

https://www.youtube.com/watch?v=rrmsJhf89MY Video can’t be loaded: Rammstein – Du Riechst So Gut ’98 (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=rrmsJhf89MY)

Platz 5: Slipknot – SLIPKNOT

Im gleichen Jahr setzten sich Slipknot zur Gründung ihrer Band mit Overalls und Maskierungen, die sie mit der Zeit immer wieder veränderten und welche die Psyche der einzelnen Musiker widerspiegeln sollte, ein sehr prägnantes Erkennungsmerkmal. Im Jahr 1999 erschien das offizielle gleichnamige Debütalbum. Es wurde von Ross Robinson produziert und gehört zu den meistverkauften Debüt-Alben im Extreme Metal.

https://www.youtube.com/watch?v=B1zCN0YhW1s Video can’t be loaded: Slipknot – Wait And Bleed [OFFICIAL VIDEO] (https://www.youtube.com/watch?v=B1zCN0YhW1s)

Über das Debüt der Chaostruppe aus Des Moines schrieb Autor Matthias Weckmann Anno 1999: Es gibt wahrhaft nicht viele Alben, die aus dem Nichts kommen, dich anspringen, ihren Soundsack über deine Rübe stülpen und dir den Atem rauben: SLIPKNOT ist so ein seltenes Exemplar. Neun Verrückte aus Des Moines in Iowa, die auf ihrem Debüt eine absolut durchgeknallte, überdrehte und ultrabrutale Mischung aus New Metal, Hardcore, Samples, Scratches und Percussion über uns hereinbrechen lassen. Hier passiert an allen Ecken und Enden so dermaßen viel, daß man geschätzte 258 Anläufe braucht, um jede eingefriemelte Kleinigkeit erhaschen zu können (ich bin derzeit bei 213). SLIPKNOT ist die mit Abstand aggressivste Scheibe des Jahres! "Das läßt sich nur begreifen, wenn man bei uns aufgewachsen ist", erläutert Percussionist Chris Fehn. "Die Leute langweilen sich die ganze Zeit zu Tode, und das frustriert auf Dauer ungemein." Oder wie es im Song 'Surfacing' so treffend heißt: "Fuck It All! Fuck This World! Fuck Everything That You Stand For!" Dieser Gummizellen-Sound wird dann auch noch optisch passend untermalt. Jedes der neun Bandmitglieder trägt eine eigens für ihn entworfene Maske, die - laut Chris - nicht nur ein simpler Promo-Gag ist, sondern tiefere Bedeutung hat: (weiter geht's unter Bild 2) Foto: Promo. All rights reserved.  Fotostrecke: Alle Slipknot-Alben in der Übersicht

Platz 4: Iron Maiden – IRON MAIDEN

Als Pioniere der New Wave Of British Heavy Metal zählen Iron Maiden zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Metal-Bands der Welt. Das gleichnamige Debütalbum erschien 1980 und zeigte bereits „Eddie“, einen Zombie-artig aussehenden Menschen mit langen Haaren, der als Bandmaskottchen in Form einer überlebensgroßen Puppe künftig bei den meisten Auftritten zur Show gehörte.

https://www.youtube.com/watch?v=5wiU7ymHEww Video can’t be loaded: Running Free (1998 Remastered Version) (https://www.youtube.com/watch?v=5wiU7ymHEww)

Platz 3: Linkin Park – HYBRID THEORY

Noch unter dem damaligen Bandnamen Hybrid Theory arbeitete die US-amerikanische Band an ihrem gleichnamigen Debüt und sprang damit auf den damaligen rollenden Nu-Metal-Zug auf. HYRID THEORY wurde 2000 dann unter dem geänderten Bandnamen Linkin Park veröffentlicht und gelang in mehreren Länder der Einstieg in die Top Ten.

https://www.youtube.com/watch?v=eVTXPUF4Oz4 Video can’t be loaded: In The End (Official Video) – Linkin Park (https://www.youtube.com/watch?v=eVTXPUF4Oz4)

Platz 2: Guns N‘ Roses – APPETITE FOR DESTRUCTION

1985 gründete Axl Rose die Band Guns N’ Roses, die in den folgenden Jahren äußerst erfolgreiche Alben veröffentlichte. „Appetite For Destruction“ legte 1987 den Grundstein, auf sich weltbekannte Lieder wie ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ oder ‘Sweet Child o’ Mine’ befinden. Die beiden „Use Your Illusion“-Alben (1991) machten Guns N’ Roses zur damals größten Hard-Rock-Band der Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4 Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – Sweet Child O‘ Mine (https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4)

Platz 1: Metallica – KILL ‚EM ALL

An die Spitze eurer Debütalben-Top 10 setzt sich Metallicas KILL ‚EM ALL (1983). Die Band gehört zu den „Big Four“ des Thrash Metal, erreicht unzählige Fans außerhalb des Metal und verkaufte bisher über 100 Millionen Alben. Auf ihrem Debüt kombinierten Metallica Heavy Metal mit leichten Punk-Einflüssen und agierten damit als Geburtshelfer des Speed und Thrash Metal. Der Nachfolger RIDE THE LIGHTNING (1984) festigte Metallicas Ruf und überraschte bereits mit deutlich mehr Melodien, Harmonien und der ersten Halb-Ballade.

https://www.youtube.com/watch?v=tRRA5KGaSi4 Video can’t be loaded: Jump In The Fire (https://www.youtube.com/watch?v=tRRA5KGaSi4)

Platz 11: ST.ANGER! Das ungeliebte Kind, entstanden in schwierigen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen. Quasi der offizielle Soundtrack zur legendären Doku ‘Some Kind Of Monster’. Alleinstehend leider wenig wert.  Fotostrecke: The Unforgiven IV: Alle Metallica-Alben in einer Rangliste

Weitere Highlights