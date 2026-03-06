Unearth haben eine neue alte Label-Heimat gefunden. Die US-Metalcore-Gruppe um Frontmann Trevor Phipps und Gitarrist Buz McGrath hat wieder bei Metal Blade Records unterschrieben. Mit der Plattenfirma hatte das Quintett bereits vier Studioalben veröffentlicht — THE ONCOMING STORM (2004), III: IN THE EYES OF FIRE (2006), THE MARCH (2008) sowie DARKNESS IN THE LIGHT (2011).

Alte Bekannte

„Dass wir eine weitere Chance bekommen, mit Metal Blade zusammenzuarbeiten, fühlt sich nach nichts weniger an als nach Hause zu kommen“, gibt Sänger Phipps zu Protokoll. „Mit unserem ersten Phase bei Metal Blade von 2004 bis 2011 haben wir wahrlich unsere beste Gelegenheit dazu erhalten, ein Leben daraus zu machen, Musik zu erschaffen und auf Tour zu gehen. Wieder mit so vielen bekannten Gesichtern, denen wir vertrauen und die wir schätzen, zusammenzuarbeiten, ist etwas, das wir von ganzem Herzen willkommen heißen. Die Musik, die wir gerade kochen, ist heavy und sprengt Grenzen — so haben wir es immer gemacht. Wir freuen uns darauf, sie euch allen 2027 zu zeigen.“

Des Weiteren fügt Gitarrist Peter Layman an: „Sie haben uns einen Start gegeben, sie sind Teil unserer Zukunft. Nach 15 getrennten Jahren sind wir zurück bei Metal Blade, der Heimat unserer prägenden Alben. Da der Schreibprozess schon gut angelaufen ist, fanden wir, dass Metal Blade perfekt zu uns und der Richtung, in die wir unterwegs sind, passt. Wir sind dankbar dafür, dass sie das genauso sehen, und wissen, dass das, was als nächstes kommt, unser bester Wurf sein wird.“

Darüber hinaus meldet sich noch Michael Faley (A&R Metal Blade Records) zu Wort: „Es ist eine Ehre, Unearth zurück in der Metal Blade-Familie zu haben. Unsere Geschichte mit der Band beinhaltet ein paar wahrlich unglaubliche Augenblicke im Katalog dieses Labels. Jetzt wieder mit ihnen eine Verbindung zu schließen — zu einer Zeit, in der sowohl die Band als auch die Plattenfirma so sehr gewachsen sind, ist ein riesiger Sieg. Wir haben immer an ihre Vision geglaubt und fühlen uns geehrt, diejenigen zu sein, die ihnen dabei helfen, das nächste Kapitel ihrer Geschichte zu erzählen. Ein neuer Sturm zieht auf!“

Doch damit nicht genug: Unearth haben zusätzliche frische geschäftliche Bande geknüpft. Neben Metal Blade als Label-Heimat fungiert nun AISAmusic (Simon Füllemann) als neuen Management. Überdies ist Cobra Agency die neue europäische Booking-Agentur der Musiker.

