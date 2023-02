US-Sängerin Lizzo covert ‘Du hast’ von Rammstein

Till Lindemann mit Rammstein in Klagenfurt am 26. Mai 2022

Die US-Sängerin, Rapperin und Songwriterin Lizzo befindet sich aktuell auf Europatournee und legte zuletzt Halt in der Hamburger Barclays Arena ein. Dabei stand der Abend im Zeichen von viel Plüsch, Glitzer und Selbstliebe – aber auch von einer kleiner besonderen Gesangseinlage, die vor allem Rammstein-Herzen höherschlagen ließ.

Während die Interpretin mit ihrem Publikum interagierte, lernte sie das deutsche Wort „Oma“. Offensichtlich inspiriert von der Phonetik des Worts, zog Lizzo direkt die Referenz zu wohl Deutschlands größtem Metal-Export-Schlager. So schmetterte sie einmal die berühmten Zeilen des 1997er-Rammstein Hits ‘Du hast’ in bester deutscher Sprachattitüde herunter und machte mit ihren abgehackten Dance-Moves sogar Lindemanns berühmten Till-Hammer Konkurrenz. An diesem Auftritt ebenfalls sehr interessant wirkte die sprachliche Gitarren-Riff-Mime („Dadadadadada“), die kontextlos wohl niemand richtig zuordnen könnte.

Lizzo singt Rammsteins ‘Du Hast’ live in Hamburg

Den kleinen Metal-Ausflug unterschreibt Lizzo mit der Aussage „Oh Hamburg. I’m having fun bitch.“ Nachdem der Clip vor allem auf TikTok viral ging, werden Aufrufe nach einer Kollaboration laut. Dies wird wohl trotz der beeindruckenden Performance der Sängerin in diesem Leben nicht mehr geschehen. Die Berliner NDH-Legende hat bis heute nur ein solches Feature veröffentlicht: In ‘Stirb nicht vor mir / Don’t Die Before I Do’ unterstützt die schottische Musikerin Sharleen Spiteri (Texas) Till an den Vocals. Dieses Phänomen in der Band-Geschichte liegt aber bereits 18 Jahre zurück.

Allerdings bleibt nicht auszuschließen, dass sich ein Solo-Rammstein-Mann die Sängerin schnappen könnte. Schließlich sind sowohl Till Lindemann als auch Gitarrist Richard Z. Kruspe (Emigrate) schwer interessiert an Kooperationen jeglicher Art. So gab es in der Vergangenheit bereits Till Lindemann in Kombination mit der französischen Sängerin Zaz oder dem Offenbacher Rapper Haftbefehl zu hören. Richard holte sich für seine Kollaborationen Billy Talent-Fronter Benjamin Kowalewicz oder einfach den Rammstein-Fronter selbst.

