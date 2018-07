Verlosung: 1x Nintendo Switch-Konsole mit dem Spiel ‚Wolfenstein II: The New Colossus‘

Entfessle die zweite Amerikanische Revolution, wann und wo du willst, in ‚Wolfenstein II: The New Colossus‘ für Nintendo Switch. Kämpfe dich durch das von einer nuklearen Explosion verwüstete Manhattan, die besetzte Kleinstadt Roswell in New Mexico und die umkämpften Bayous und Boulevards von New Orleans, um das amerikanische Volk vom Regime zu befreien.

In der Rolle von B.J. Blazkowicz erlebst du eine unvergessliche Geschichte voller Action, die von außergewöhnlichen Charakteren zum Leben erweckt wird. Ziehe an der Seite deiner Freunde und Mit-Freiheitskämpfer in den Kampf gegen die böse Frau Engel und ihre Regime-Handlanger.

Vernichte die Regime-Kriegsmaschine schnell und effizient. Dank vollständiger Unterstützung der Bewegungssteuerung für Joy-Con-Controller und Nintendo Switch Pro Controller erhalten die Spieler volle Kontrolle über ihre Waffen – mit einer Handbewegung.

Gewinne 1x Nintendo Switch-Konsole mit dem Spiel ‚Wolfenstein II: The New Colossus‘!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur eine E-Mail an verlosung@hammer-mag.de schicken, in die Betreffzeile „Colossus“ eingeben sowie einen Alternachweis anfügen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 09.07.2018, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.