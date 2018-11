Verlosung: Blu-ray-Discs von ‘What The Waters Left Behind’

Die Band um Joey Jordison und Attila Csihar startet 2018 voll durch: Neues Album und passende Tournee dazu. Wir verlosen unter allen Ticketbesitzern eine ESP-Gitarre von Frédéric Leclercq.

Dragonforce Mastermind Frédéric Leclercq und Joey Jordison (ex-Drummer und Mitbegründer von Slipknot) brachten mit ihrem Death Metal-Band-Projekt Sinsaenum im August ihr neues Album REPULSION FOR HUMANITY auf den Markt. Im Herbst folgt dann eine große Tournee! Begleitet werden die Musiker dabei von der dänischen Thrash/ Death Metal-Band Hatesphere. Sinsaenum äußerten sich in Vorfreude auf die kommenden Termine: "Wir freuen uns sehr auf diese bevorstehende Tour im Herbst und freuen uns darauf, endlich unsere Fans zu treffen. Alle, die uns schon mit unseren anderen Bands gesehen haben, wissen was wir können; all diese Energien miteinander kombiniert, ergeben etwas Einzigartiges, das ihr nicht verpassen…