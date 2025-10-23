Toggle menu

Verlosung: Kino-Tickets für ‘Das Schweigen der Lämmer’ zu gewinnen

von
Der fünffach Oscar-gekrönte Psychothriller mit Jodie Foster und Anthony Hopkins kehrt zurück auf die große Leinwand – in 4k restauriert.
Mit ‘Das Schweigen der Lämmer’ steht das nächste Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern. Der preisgekrönte Psychothriller von Jonathan Demme aus dem Jahr 1991 ist längst zum unumgänglichen Klassiker geworden, der in kaum einer Auflistung der besten Filme aller Zeiten fehlt.

Zum Inhalt:

Vergeblich versucht das FBI, einem als „Buffalo Bill“ bekannten Serienmörder auf die Spur zu kommen, der seine weiblichen Opfer entführt, ermordet und anschließend Teile ihrer Haut entfernt.

Um ein psychologisches Profil des Killers erstellen zu können, besucht die junge FBI-Anwärterin Clarice Starling (Jodie Foster) den inhaftierten Psychiater Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), einen kannibalistisch veranlagten Mörder, im Hochsicherheitstrakt.

Doch bei den gemeinsamen Gesprächen verfolgt der hochintelligente Arzt eigene Interessen: Für jede Information fordert er im Gegenzug intime Einblicke in die Vergangenheit der Agentin, die sich immer tiefer in seinem perfiden Netz aus Manipulation, Macht und psychologischen Spielchen verfängt. Während Clarice kostbare Zeit verliert, hat Buffalo Bill bereits sein nächstes Opfer im Visier …

Jonathan Demmes DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Thomas Harris gewann bei der Verleihung der Academy Awards® 1992 insgesamt fünfmal und war erst der dritte Film, der das Rennen um den Oscar® in den fünf wichtigsten Kategorien – Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Bester Hauptdarsteller, Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch – für sich entscheiden konnte.

Seht den aktuellen Trailer hier:

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

‘Das Schweigen der Lämmer’

Regie: Jonathan Demme; mit: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald u.a.

Im Kino am 4. November 2025

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Das Schweigen der Lämmer’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Lämmer“ schreiben:

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 29.10.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


    Zur Startseite