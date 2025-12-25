Verlosung: Kino-Tickets für ‘John Wick’ zu gewinnen

Mit der Figur John Wick liefert Regisseur und Ex-Stuntman Chad Stahelski dem Publikum einen gnadenlosen Racheengel, der in rasanten, atemberaubenden Action-Szenen seine Gegner stilsicher das Fürchten lehrt. Das Action-Spektakel, das auf einem Drehbuch von Derek Kolstad basiert, hat mit inzwischen vier Filmen und einem Spin-Off eine große Fan-Gemeinte aufgebaut.

Hochkarätig besetzt mit Superstar Keanu Reeves, der mit seiner Rolle als One-Man-Army John Wick triumphal ins Actiongenre zurückkehrt. An seiner Seite brilliert ein großartiger Cast um Willem Dafoe (‘Florida Project’), Michael Nyquist (‘Verblendung’) und Ian McShane (‘American Gods’).

Der neue Trailer von ‘John Wick’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Regie: Chad Stahelski; mit: Keanu Reeves, Willem Dafoe, Ian McShane, Michael Nyqvist, Alfie Allen, John Leguizamo, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters u.v.a.

Kurzinhalt

John Wick (Keanu Reeves), berühmt-berüchtigt als bester Hitman der Branche, ist nach seinem letzten Auftrag endgültig aus dem Geschäft ausgestiegen. Doch die Ruhe währt nicht lange. Nach einem Überfall auf sein Haus sieht er sich seinem ehemaligen Boss gegenüber: Viggo Tarasof (Michael Nyqvist), Anführer des gefährlichsten Gangstersyndikats von New York.

Um seine Vergangenheit für immer loszuwerden, rüstet er sich für den ultimativen Rache-Feldzug. Doch längst hat Viggo die besten Killer der Stadt auf John angesetzt. Darunter auch Johns alten Freund Marcus (Willem Dafoe) …

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

Im Kino am 6. Januar 2026

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘John Wick’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Wick“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

