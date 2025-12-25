Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Verlosung: Kino-Tickets für ‘John Wick’ zu gewinnen

John Wick
Foto: (c) Studiocanal. All rights reserved.
von
Am 6. Januar 2026 kehrt das Genre-Highlight ‘John Wick’ als bereits 50. Titel der beliebten Kinoreihe Best Of Cinema zurück auf die große Leinwand.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

Mit der Figur John Wick liefert Regisseur und Ex-Stuntman Chad Stahelski dem Publikum einen gnadenlosen Racheengel, der in rasanten, atemberaubenden Action-Szenen seine Gegner stilsicher das Fürchten lehrt. Das Action-Spektakel, das auf einem Drehbuch von Derek Kolstad basiert, hat mit inzwischen vier Filmen und einem Spin-Off eine große Fan-Gemeinte aufgebaut.

John-Wick-Plakat

Hochkarätig besetzt mit Superstar Keanu Reeves, der mit seiner Rolle als One-Man-Army John Wick triumphal ins Actiongenre zurückkehrt. An seiner Seite brilliert ein großartiger Cast um Willem Dafoe (‘Florida Project’), Michael Nyquist (‘Verblendung’) und Ian McShane (‘American Gods’).

John Wick

 

Der neue Trailer von ‘John Wick’

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Regie: Chad Stahelski; mit: Keanu Reeves, Willem Dafoe, Ian McShane, Michael Nyqvist, Alfie Allen, John Leguizamo, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters u.v.a.

Kurzinhalt

John Wick (Keanu Reeves), berühmt-berüchtigt als bester Hitman der Branche, ist nach seinem letzten Auftrag endgültig aus dem Geschäft ausgestiegen. Doch die Ruhe währt nicht lange. Nach einem Überfall auf sein Haus sieht er sich seinem ehemaligen Boss gegenüber: Viggo Tarasof (Michael Nyqvist), Anführer des gefährlichsten Gangstersyndikats von New York.

John Wick

Um seine Vergangenheit für immer loszuwerden, rüstet er sich für den ultimativen Rache-Feldzug. Doch längst hat Viggo die besten Killer der Stadt auf John angesetzt. Darunter auch Johns alten Freund Marcus (Willem Dafoe) …

John Wick

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

John-Wick-Kino-Gutscheine

 

Im Kino am 6. Januar 2026

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘John Wick’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Wick“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


    Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

    (c) Studiocanal
    (c) Studiocanal
    (c) Studiocanal
    (c) Studiocanal

    Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

    teilen
    mailen
    teilen

    Themen

    Gewinnspiel Gutscheine John Wick Keanu Reeves Kino Tickets Verlosung Willem Dafoe
    Megadeth: ‘Behind The Mask’-Film zum neuem Album im Kino
    Megadeth 2025
    Megadeth laden am Tag der Veröffentlichung ihres letztes Album zu einer Dokumentation über die Band in die Kinos dieser Welt.
    Megadeth stellen sich breit auf, was ihr Band-betiteltes Abschiedsalbum angeht, welches am 23. Januar 2026 auf die Märkte dieser Welt kommt. So kommt am selben Tag auch eine Dokumentation über Dave Mustaine und Co. in die Lichtspielhäuser dieser Welt. Mit Unterstützung des Filmverleihs Trafalgar Releasing kann man sich ‘Behind The Mask’ anschauen, in dem die 40-jährige Karriere der Thrash-Metaller beleuchtet wird. Tickets für die über 1.000 Kinos weltweit gibt es ab Donnerstag, den 11. Dezember 2025 — weitere Informationen finden sich auf megadethfilm.com. Der Kreis schließt sich Der Streifen ‘Megadeth: Behind The Mask’ soll ein "cineastisches Vermächtnis-Event" werden — und…
    Weiterlesen
    Zur Startseite