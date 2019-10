Versuch zeigt: Rock-Band-Logos merkt man sich am besten

Bestimmte Band-Logos hat man sicher schon etliche Male gesehen. Aber könnte man diese auch detailgetreu zeichnen? Der Ticketanbieter TickPick hat einen Versuch dahingehend gewagt und mit 100 Personen gebeten, ein Bandlogo aus ihrem Gedächtnis zu skizzieren. Dabei half es natürlich, wenn man eh Fan der Band war.

Sobald die Studie beendet war, wurden die Abbildungen bewertet, indem man sie mit den tatsächlichen Bandlogos verglich. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Leute am besten an Rock-Band-Logos erinnern können als an Bands anderer Genres. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am exaktesten ist, hat Nirvana mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 3,3 die Nase vorn.

Nach Nirvana erzielten erzielten die höchste Gesamtpunktzahl das Kiss-Logo (2,6), The Rolling Stones (2,2), Red Hot Chili Peppers (2,1) und Marshmello (2,0). Schwierigkeiten gab es hingegen bei den Logos der Jonas Brothers (1.6) und Deadmau5 (1.8).