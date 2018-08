Video: Zu Besuch an der Ruhestätte von Vinnie Paul und Dimebag Darrell

Der am 22. Juni verstorbene Vinnie Paul wird wie sein Bruder Dimebag in einem Kiss-Sarg beerdigt werden.

Laut TMZ wird der verstorbene Pantera-Schlagzeuger Vinnie Paul Abbott in einem Kiss-Sarg begraben werden. Der Sarg wurde Vinnies Familie von Gene Simmons und Paul Stanley als Geschenk angeboten. Vinnies Bruder "Dimebag" Darrell Abbott wurde 2004 nach seinem frühen Tod ebenfalls in einem Kiss-Sarg beigesetzt, wobei es sich um den originalen Prototyp handelte. Der Sarg zeigt die Gesichter der vier Gründungsmitglieder von Kiss, das Band-Logo und die Worte "Kiss Forever". Vinnie Paul wird am 30. Juni auf dem Friedhof in Arlington Texas an der gleichen Stelle beerdigt werden, wie Darrell und seine Mutter. Am 01. Juli findet eine öffentliche Trauerfeier für den…