Hellyeah zerschlagen Gerüchte um neuen Drummer

Foto: CKönigsmayr/kingsizepictures.co. All rights reserved.

Hellyeah zerschlagen das Gerücht, dass sie den verstorbenen Schlagzeuger Vinnie Paul Abbott durch Daniel Davison (früher Every Time I Die / Norma Jean / Underoath) ersetzt hätten.

Zu der Spekulation kam es, nachdem jemand den Wikipedia-Eintrag zu Hellyeah aktualisierte und das Line-Up dahingehend änderte. Die Band postet über Twitter ein Bild des Eintrags und betitelte es als „Fakenews“.

Weiterlesen Vinnie Paul: Erinnerungen und Tribute an den verstorbenen Drummer Nach dem unerwarteten Tod von Pantera- und Hellyeah-Schlagzeuger Vinnie Paul erinnern sich etliche Bands, Musiker und Freunde an den großherzigen, stets positiven Schlagzeuger. Über die mögliche Zukunft der Band ist noch nicht entschieden. Kurz vor dem Tod des Schlagzeugers arbeiteten Hellyeah bereits an den Aufnahmen zu ihrem sechsten Album.

Vinnie Paul wurde am 30. Juni neben seinem Bruder, dem Pantera-Gitarristen „Dimebag“ Darrell Abbott und ihrer Mutter in Arlington, Texas begraben. Er wurde in einem von den Kiss-Mitgliedern Gene Simmons und Paul Stanley bereitgestellten Sarg zur Ruhe gebracht.