Vierjähriger Junge zeigt sich als riesiger Soundgarden-Fan

Taylor Hawkins (Foo Fighters), Buzz Osbourne (Melvins) und Matt Cameron (Pearl Jam/Soundgarden) befinden sich derzeit gemeinsam im Studio.

All-Star-Gruppen sind wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Das kann so mega gut funktionieren wie damals, als Foo Fighters-Chef Dave Grohl, Queens Of The Stone Age-Boss Josh Homme und Led Zeppelin-Bassist John Paul Jones die phänomenalen Them Crooked Vultures gründeten. Killer Be Killed mit Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan) Max Cavalera (Soulfly, Cavalera Conspiracy, ex-Sepultura), Troy Sanders (Mastodon ) und Ben Koller (Converge) sind auch nicht zu verachten. Chickenfoot hingegen mit den beiden ehemaligen Van Halen-Leuten Michael Anthony und Sammy Hagar sowie Gitarrenvirtuose Joe Satriani und Red Hot Chili Peppers-Drummer Chad Smith fallen wohl eher in die…