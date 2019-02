Epica-Sängerin Simone Simons bewirbt sich als Gastsängerin bei Rammstein und verrät, was sie unter der Dusche singt und ihrem Todfeind andrehen würde.

Simone Simons bekommt von deutschem Schlager Hautausschlag und möchte gerne einmal mit Rammstein auf der Bühne stehen. Was die Epica-Sängerin sonst noch musikalisch durch ihr Leben begleitet, erzählt die elegante Holländerin locker und offen im Gespräch oben in der Galerie.