Body Count und Jamey Jasta (Hatebreed) gemeinsam auf der Bühne

Die Gunners sind immer noch auf Geldrekordjagd: Angeblich strichen sie für ihren Headliner-Auftritt beim Download Festival satte fünf Millionen britische Pfund ein.

Einem Bericht von The List zufolge hat die englische Tageszeitung Daily Mirror von einem "Informanten" erfahren, dass die Veranstalter des Download Festival satte 5 Millionen Pfund (etwa 5.68 Millionen Euro) an Guns N' Roses für deren Auftritt bezahlt hätten. Bei dem legendären Metal-Festival, das letztes Wochenende im Donington Park zu Leicestershire in England, stattfand, waren Guns N' Roses Headliner. Die Band kam eine Minute vor ihrem Auftritt an (immerhin pünktlich) und entschwand kurz nach Ende des Gigs mit einem Hubschrauber. Immerhin spielten die Gunners gut drei Stunden lang, testeten Berichten zufolge jedoch auch die Geduld des Publikums mit minutenlangen Gitarrensoli…