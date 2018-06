Guns N‘ Roses: 5.6 Millionen Euro Gage für Auftritt beim Download Festival?

Axl Rose und Slash beim Download Festival im Donington Park am 9.6.2018

Einem Bericht von The List zufolge hat die englische Tageszeitung Daily Mirror von einem „Informanten“ erfahren, dass die Veranstalter des Download Festival satte 5 Millionen Pfund (etwa 5.68 Millionen Euro) an Guns N‘ Roses für deren Auftritt bezahlt hätten.

Bei dem legendären Metal-Festival, das letztes Wochenende im Donington Park zu Leicestershire in England, stattfand, waren Guns N‘ Roses Headliner. Die Band kam eine Minute vor ihrem Auftritt an (immerhin pünktlich) und entschwand kurz nach Ende des Gigs mit einem Hubschrauber.

Weiterlesen Guns N‘ Roses spielen größtes Konzert, das jemals in Island stattgefunden hat Guns N' Roses, die Band der Rekorde: Ein neuer wird im Sommer in Island aufgestellt, wo die US-Rocker ein Fußballstadion einnehmen werden. Immerhin spielten die Gunners gut drei Stunden lang, testeten Berichten zufolge jedoch auch die Geduld des Publikums mit minutenlangen Gitarrensoli sowie einer nahezu endlosen ‘Knockin‘ On Heaven’s Door’-Version.

Dies wäre vermutlich die höchste Gage, die von Organisator Andy Copping jemals bezahlt wurde. Das passt zu den Berichten über die „Not In This Lifetime“-Tour, die inzwischen bei den höchsten Tourneeumsätzen aller Zeiten auf Platz vier gelistet ist.

Weiterlesen Guns N‘ Roses: Fette Re-release-Box von APPETITE FOR DESTRUCTION angekündigt Ist das nun Fanservice de Luxe oder doch nur noch finale Abzocke? Kein neues Material, dafür jede Menge unveröffentlichte Songs plus Fan-Utensilien en masse. Die Guns N‘ Roses-Tournee startete im April 2016 und knackte mit dem letzten 2017er-Konzert (29.11. in Los Angeles) die Marke von 475 Millionen US-Dollar (circa 404 Millionen Euro).

Bei der „Not In This Lifetime“-Tour fahren etwa 70 Personen mit, und rechnet man die Fahre sowie lokalen Arbeiter (Catering, Security et cetera) noch hinzu, kommt man auf gut 500 Menschen.