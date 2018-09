Ville Valo kehrt mit neuer Band und Album zurück

Foto: Melanie Haack. All rights reserved.

HIM @ Tuska Open Air 2017

Vor knapp einem Jahr gaben HIM ihre letzte Liveshow in beim Tuska Festival in Helsinki, aber Sänger Ville Valo hat längst nicht vor, mit dem Musikmachen aufzuhören. Sein neues Projekt Ville Valo & Agents steht mit einem neuen Song (21.9.) sowie einem angekündigten Album (2019) bereit.

Nach 26 Jahren „Love Metal" haben sich die ehemaligen HIM-Band-Mitglieder in unterschiedliche Projekte verstreut. Dass Valo weitermachen würde, hatte er angekündigt, doch dass es so schnell geht, hätten die wenigsten erwartet, aber viele gehofft.

Ville Valo & Agents zeigt sich vom finnischen Rock-Sänger Rauli „Badding“ Somerjoki (1947-1987) inspiriert: Zusammen mit der finnischen Band Agents, der Somerjoki 1981 beigetreten war, spielte Valo bislang unveröffentlichte Songs des verstorbenen Musikers ein.

Verdiente Ehrerbietung

„Alles begann vor drei Jahren, als mir drei Demotapes von Badding in die Hände kamen. Ich habe sofort Ville kontaktiert, denn er ist riesiger Badding-Fan“, so Agents-Gitarrist Esa Pulliainen.

„Ich bin mehr als glücklich darüber, dass diese Songs nun endlich, mit 30 Jahren Verzögerung, ans Licht der Öffentlichkeit gelangen und wir Badding damit die ihm gebührende Ehre erweisen können.“