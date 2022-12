Ville Valo: Lars Ulrich ist einer der wichtigsten Drummer

Der ehemalige HIM-Mastermind Ville Valo ist ein großer Metallica– sowie Lars Ulrich-Fan. Dies ließ der Finne im Interview mit „Heavy“ (siehe Video unten) durchklingen. Zunächst ordnete der 46-Jährige die berüchtigte Dokumentation ‘Some Kind Of Monster’ für sich ein – und verglich im Nachgang Ulrich mit Led Zeppelin-Drummer John Bonham.

„Nach den großartigen Alben, die sie kreiert haben, können Metallica machen, was sie wollen“, beurteilt Villo Valo ‘Some Kind Of Monster’, Metallica und Lars Ulrich. „Und sie haben auch versucht zu überleben. Mich würde es nicht überraschen, wenn es einen Haufen Bands geben würde, die sehr ähnlich Dinge durchgemacht haben. Aber Metallica haben sich – aus welchem Grund auch immer – dazu entschieden, es öffentlich zu tun. Das ist doch das, worum es hier hauptsächlich geht. Ich bin ein wenig schüchtern und will – wie Finnen für gewöhnlich – nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So sind wir, ein bisschen wie Einsiedler.

Daher fühlt sich das ganze Metallica-Ding seltsam an, als es rauskam. Denn in unserer Kultur ist es wichtig, ein paar Dinge für sich zu behalten. Oder, anders herum ausgedrückt: Es ist nicht notwendig, alles offenzulegen. Von der anderen Seite betrachtet war das vielleicht die Sache, die sie tun mussten, um danach in der Lage zu sein, tolle Platten zu machen.“ Dann kam Ville Valo noch auf den Metallica-Trommler im Einzelnen zu sprechen: „Ich liebe Lars Ulrich. Ich finde, nach John Bonham ist Lars wahrscheinlich einer der wichtigsten Schlagzeuger. Er hat so einen wiedererkennbaren Stil.“

