Vince Neil verliert Stimme bei 1. Auftritt seit Pandemie

Vince Neil beim Auftritt auf dem Domination Festival 2019 am 3. Mai 2019 in Mexiko-Stadt

Die Corona-Zahlen gehen zurzeit konstant weiter runter — so auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Logisch, dass langsam wieder Veranstaltungen mit kleinen Menschenmengen möglich werden. So spielte Mötley Crüe-Frontmann Vince Neil am vergangenen Samstag eine Solo-Show beim Boone Iowa River Valley Festival in Iowa. Richtig gut abgeliefert hat der 60-Jährige allerdings nicht; gegen Ende versagte dem Rocker sogar die Stimme (siehe Videos unten).

Aus der Übung

Vince Neil hatte seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr live gespielt, sprich: seit anderthalb Jahren nicht mehr. Dementsprechend eingerostet klang seine Stimme während des Sets, in dem er vornehmlich Mötley Crüe-Klassiker sowie ein paar Cover (unter anderem von The Beatles) darbot. Die zugehörige Setlist findet ihr unten. Doch bei Stücker Nummer 14 (‘Girls, Girls, Girls’) versagte dem Sänger vollends sein Organ. So versuchte Neil erst noch kurz, den Track zu trällern, doch sah schließlich unmittelbar ein, dass es keinen Sinn macht.

„Hey, Leute, tut mir leid“, entschuldigte sich Vince. „Es ist lange her, dass ich gespielt habe. Meine verdammte Stimme ist weg… Wir lieben euch, und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf!“ Eigentlich hätte Vince Neil diesen Sommer mit seinen Kollegen von Mötley Crüe sowie Poison und Joan Jett & The Blackhearts zahlreiche US-amerikanische Stadien rocken sollen. Doch aufgrund der anhaltenden Pandemie musste die Mega-Tour auf nächstes Jahr verschoben werden.

