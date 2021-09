Volbeat: Neues Album kommt

Die Dänen Volbeat werden am 3. Dezember ihr achtes Studioalbum SERVANT OF THE MIND veröffentlichen. Das Werk wird in zahlreichen Versionen erscheinen und soll den Mix aus Heavy Metal, Psychobilly und Rock’n’Roll weiter fortführen.

„Ich habe das gesamte Album in drei Monaten geschrieben“, erinnert sich Frontmann Michael Poulsen, „ich war zu Hause in guter Stimmung. Das Album hat viele Volbeat-Signaturen. Wenn man sich unser erstes Album anhört und es mit den neueren vergleicht, merkt man, wie die Band ihren Stil entwickelt hat. Den charakteristischen Sound haben wir beibehalten.“

Hier die volle Tracklist:

01. Temple Of Ekur

02. Wait A Minute My Girl

03. The Sacred Stones

04. Shotgun Blues

05. The Devil Rages On

06. Say No More

07. Heaven’s Descent

08. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)

09. The Passenger

10. Step Into Light

11. Becoming

12. Mindlock

13. Lasse’s Birgitta

Die Deluxe-Edition, physisch sowie digital, enthält noch Bonus-Tracks:

14. Return To None (Wolfbrigade Cover)

15. Domino (The Cramps/Roy Orbinson Cover)

16. Shotgun Blues (mit Dave Matrise con Jungle Rot)

17. Dagen Før (Michael Vox Version)

Volbeat veröffentlichen neues Video

Heute startet in den USA ihre „Wait A Minute… Let’s Tour“-Tournee, welche sie nächstes Jahr auch nach Deutschland führt. Alle Tour-Daten gibt es ihr hier.