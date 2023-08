Bildergalerie Wacken 2023: Waten durch Schlamm und Morast

Mit dem Film-Team von ‘Legend Of Wacken’ erlebten wir einen Nachmittag voller Huldigung an das beste Musik-Genre der Welt.

Das komplette Special zu ‘Legend Of Wacken’ findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Mit ‘Legend Of Wacken’ bekommen alle Ungeduldigen seit dem 7. Juli in sechs Folgen die Entstehungsgeschichte ihres Sehnsuchtsorts auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. In der Serie werden zwei Phasen der Wacken-Schöpfer gezeigt: Die prägenden Teenager-Jahre und Gründungszeiten des Festivals sowie das Hier und Jetzt, in welchem das 1.840 Einwohner-Dorf bereits ein Wallfahrtsort für unzählige Metalheads weltweit ist. Regisseur Lars Jessen hält im persönlichen Gespräch vor Ort fest:…