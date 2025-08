Das Wacken Open Air schießt überraschend mit den ersten Tickets für das Festival 2026 um sich. Bereits gestern gingen die ersten E-Mails raus, die sich an Bestandskunden richteten. Das Angebot: Der Erwerb eines „Loyalty Tickets“ für den schlappen Preis von 349 Euro. Der Vorteil: Dieses auf 10.000 Stück limitierte Angebot beinhaltet eine Gutschrift. Die 16 Euro Differenz zum diesjährigen Ticketpreis bekommen die treuen Kunden gutgeschrieben und können vor Ort per Armbandkauf verscherbelt werden. Um kurz vor elf Uhr am Festival-Samstag ging der versprochene Link raus – der Ticket-Verkauf für Wacken 2026 ist also offiziell gestartet.

Auch vor Ort gibt es bereits Tickets

Das sind jedoch nicht die einzigen Tickets für Wacken 2026, die bereits zum Verkauf stehen. Auch die tapferen Wackinger, die sich aktuell noch auf dem Gelände befinden, dürfen zuschlagen. Seit zehn Uhr wird das ebenfalls limitierte „Holy Ground Hardticket“ verkauft. Auch dieses ist auf 10.000 Stück limitiert und kostet 349 Euro. Beim Erwerb dieser Ticket-Art wird dem Käufer ebenfalls die Differenz auf das Konto des nächsten Wacken gutgeschrieben.

Lasset die Spiele beginnen

Die Ankündigung des „Holy Ground Hardticket“ wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Festivals veröffentlicht. Die Kommentare sind voller besorgter Metalheads, die sich Sorgen machen, dass diese Chance an ihnen vorbeiziehen könnte – unbegründet, wie die Wacken-Veranstalter schreiben. „Das Internet auf dem Acker macht manchmal Faxen! Die E-Mails kommen, keine Sorge!“, behaupten sie – und behalten Recht. Einige dürfen sich bereits jetzt Besitzer eines Tickets für Wacken 2026 nennen, und das ganze zwei Tage vor dem traditionellen Verkaufsstart am Montag. Sollte das Angebot der Sonder-Tickets angenommen werden, könnten am Montag also bereits 20.000 der 85.000 Tickets verkauft sein, noch bevor sich alle vom Acker gemacht haben.

Wer ganz aktuell in den letzten Tag starten möchte, sollte im METAL HAMMER Wacken-Liveticker vorbeigucken. Zusammengefasst gibt es alle Infos rund um das Festival als weltweit größten Wacken-Nachbericht in der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe.

