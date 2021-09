Anzeige

Wacken-Fans, aufgepasst: So sichert ihr euch die streng limitierten Sammler-Coins!

Wacken 2019 war eines der letzten großen Live-Events auf deutschem Boden – auf herrlich matschige Zeltplätze, dröhnende Heavy-Metal-Sounds und dicht gedrängte, ausgelassen feiernde Menschen mussten wir seitdem leider verzichten. Die unbeschwerte Stimmung, die Fans härterer Klänge an dem einzigartigen Festival so lieben, spiegelt sich nun in vier außergewöhnlichen Wacken Collector’s Coins wider. Wir verraten euch, wie ihr an eine Medaille kommt – und wie ihr ein Exemplar bei uns gewinnen könnt.

Medaille mit „Holy Ground“ vom Infield

In Zusammenarbeit mit Wacken hat das Münzhandelshaus MDM Erinnerungsstücke kreiert, die nicht nur dem Look und Feel des Festivals nachempfunden sind. Vor allem die Sammler-Coin „The Holy Ground of Wacken” ist etwas ganz Besonderes: In ihr ist Original-Erde aus Wacken enthalten, die aus dem Infield stammt. Im Beisein des Wacken-Teams hat MDM Erde aus dem Herzen des Festivalgeländes abgetragen. Zertifiziert und notariell beglaubigt wurde der ‚heilige Boden‘ mit 925 Sterling-Silber verprägt und so zu einem einzigartigen Erinnerungsstück geformt, damit ihr ein Stück W:O:A immer Zuhause haben könnt. Es ist zugleich die weltweit erste Medaille dieser Art, bei der Erde und Silber aufeinandertreffen. Die auf 666 Exemplare limitierte Edition ist für 399 Euro erhältlich.

„Spirit of Metal“-Coin mit geheimer Botschaft

Echtes Wacken-Feeling versprüht auch die „Spirit of Metal“-Prägung, die ganz im Zeichen des Horror-Themes steht – dem ursprünglich geplanten Motto für das W:O:A 2021. Neben dem Bullhead im Zentrum überziehen filigrane Linien den Collector‘s Coin und deuten Pentagramme an. Auf der Rückseite prangt ein Ouija-Brett mit einer geheimen Nachricht für alle Metalheads, die sich für eine der 666 Medaillen aus edlem 925 Sterling-Silber für 249 Euro entscheiden.

„Louder Than Hell“-Medaille im Rost-Look

Das Horror-Motto zeigt sich auch auf der „Louder than Hell“-Coin mit markanter Rost-Patina. Hier dominieren Sägeblätter und schwere Ketten die einzigartige Eisenprägung. Für echten Heavy Metal steht auch der abgebildete Bullhead, den Wacken-Fans als Wahrzeichen des Festivals kennen und lieben. Von der Rost-Version zum Preis von 66,60 Euro sind passend 6.660 Stück verfügbar.

„Gold-Ticket Replika“ in Erinnerung an das vergangene Festival 2019

Die „Gold-Ticket Replika“ erinnert an Wacken 2019, das zugleich als 30. Geburtstag des W:O:A in die Festival-Geschichte einging. Das auf 666 Stück limitierte Golden Ticket besteht aus reinstem Feingold (999/1000) und ist zum Preis von 119 Euro erhältlich. Es kommt in einem Sammelalbum, das zusätzlich Platz zum Festhalten weiterer persönlicher Wacken-Momente liefert.

Wacken ist ein ganz besonderes Festival, das nicht allein durch schiere Größe, sondern vor allem durch die Gemeinschaft der Fans und der ganzen Community überzeugt. Dass die Fans erneut nicht auf den Acker, der ihr zweites Wohnzimmer ist, kommen können, trifft viele hart. Daher fanden wir die Idee von MDM, den Leuten ein Stück Wacken durch den Holy Ground oder aber Erinnerungsstücke mit dem Golden Ticket und den weiteren Editionen zu geben, einfach klasse – Vivien Ottsen vom Team Wacken.

