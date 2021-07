Wacken Open Air 2022 ist ausverkauft

auch interessant

Wer auf das Wacken Open Air will, muss schnell sein beim Kartenkauf. Das hat sich auch in Bezug auf die im nächsten Jahr stattfindende Ausgabe bewahrheitet. So ist Wacken 2022 bereits jetzt ausverkauft — und das sogar ohne regulären Vorverkauf. Denn über 95 Prozent der Ticket-Inhaber für 2021 haben sich im Zuge des Umtauschprozesses dazu entschieden, ihre Eintrittskarte zu behalten. Die restlichen Karten für das Festival vom 4. bis 8. August 2022 mit unter anderem Judas Priest, Slipknot und Till Lindemann werden über eine Warteliste verlost.

Holger Hübner, Managing Director der WOA Festival GmbH kommentiert: „Wir sind mehr als gerührt vom Rückhalt, den wir über die vergangenen Monate durch unsere Fans erfahren haben. Dass wir jetzt eine nochmals höhere Umtauschquote als im Vorjahr verbuchen dürfen, ist in dieser Hinsicht ein weiteres Highlight, das uns aus vollem Herzen sagen lässt: thanx for your support, Metalheads! Es ist uns eine Ehre, für euch Veranstaltungen umsetzen zu dürfen.“

Herbstliches Wiedersehen

Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: „Da die Einträge auf unserer Warteliste die noch verfügbaren Tickets bei Weitem übersteigen, ist das Wacken Open Air 2022 praktisch ausverkauft. Wir betrachten das als Signal, dass die Leute – genau wie wir – hungrig auf Live-Musik sind. Daher freuen wir uns jetzt schon unendlich auf ein Wiedersehen – mit einigen ja bereits im September bei unserem neuen Eventformat Bullhead City!“

DIE WAHRHEIT ÜBER WACKEN JETZT BEI AMAZON ORDERN!

Karten für besagtes Bullhead City vom 16. bis 18. September 2021 in Wacken mit unter anderem Blind Guardian, Nightwish und Powerwolf gibt es hier. Zur Warteliste W:O:A 2022 geht es hier entlang — sie bleibt noch bis 31. Juli geöffnet. Wer noch kein Ticket hat, aber nächstes Jahr trotzdem aufs Festival will, dem bleibt nur mehr, bei einem offiziellen Reisepartner zu buchen.