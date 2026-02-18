Am 18. April bringen 35 Wacken-Warm-up-Konzerte den Globus zum Beben! Von der ersten Show in Japan bis zur letzten in Mexiko werden fast 24 Stunden vergehen – alle gefüllt mit bestem Heavy Metal und feiernden, vereinten Fans. Ein Live-Erlebnis getragen vom legendären Wacken-Spirit. Die weltweite Party wird von verschiedenen Veranstaltern der globalen Community des Wacken Metal Battle umgesetzt, dem festivaleigenen Band-Wettbewerb, an dem mittlerweile 102 Nationen beteiligt sind. Promoter aus 35 Teilnehmerländern haben sich für das Wacken-Jubiläum zusammengetan, um eine weltweite Warm-up-Party zu feiern.

„Der Grundgedanke lautet, die Welt zusammenzubringen und durch das, was wir am meisten lieben, zu vereinen: durch Musik! Dafür steht die Community des Metal Battle, dafür stehen wir und dafür steht das Wacken Open Air seit Anbeginn“, unterstreicht Festival-Gründer und Veranstalter Thomas Jensen. In Deutschland wird das Warm-up im Hamburger Club Betty ab 20 Uhr gefeiert. Die Bostoner Band Lansdowne trägt ihren Hook-getriebener Rock mit voller Energie in die Hansestadt.

Heavy Metal ohne Grenzen

Organisiert wird das internationale Event „One World One Stage“ von Salman U. Syed, der beim W:O:A unter anderem für den Metal Battle verantwortlich ist und die weltweite Vernetzung der Szene seit Jahren prägt. „Der Zusammenhalt in der Metal-Szene ist international stark und Bands sowie Veranstalter in den einzelnen Ländern waren sofort mit Herzblut dabei, ein Zeichen von Unity zu setzen und gleichzeitig die 35 Jahre W:O:A mit uns zu zelebrieren!“ Die Veranstalung in Hamburg am 18. April reiht sich somit nahtlos in die globale Kette der Partys ein. Das Event steht für Zusammenhalt, Leidenschaft und Heavy Metal ohne Grenzen.

Tickets und weitere Infos zu den Warm-up-Partys sind hier verfügbar. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, über die Social-Media-Kanäle des Wacken Open Air am 18.04.2026 Eindrücke der Shows aus allen teilnehmenden Ländern zu bekommen. Jedes Land präsentiert dabei Bands in einem Club, der von den lokalen Metal-Battle-Promotern ausgesucht wurde. So treten in Tokio zum Beispiel neben drei anderen japanischen Bands Phantom Excaliver auf. Die Musiker konnten 2023 den Wacken Metal Battle für sich entscheiden und nahmen den Preis – nach kurzem Ohnmachtsanfall ihres Sängers – freudestrahlend entgegen. „Das Line-up bei unserer Warm-Up-Party vereint die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der japanischen Metal-Szene auf einer Bühne“, sagt Yutaro Shindo, der japanische Metal-Battle-Promoter.

„Das Festival ist meine Religion.“

Auch aus Bogotá zeigt sich Veranstalter Raúl Saavreda schon voller Vorfreude: „Unsere Warm-up-Party wird der Wahnsinn! Mit Tribute2Wacken wird die erste Tribute-Band für ein Festival auftreten, die nur Songs spielen wird, die dem Wacken Open Air gewidmet sind.“ Außerdem werden weitere Tributebands die Highlights des britischen Heavy Metal zum Besten geben. Saavreda ist auch Gründer der Wacken Latinos, einer Vereinigung aus lateinamerikanischen Fans, die jährlich den Holy Ground im Norden Deutschlands besuchen. „Ein Jahr ohne W:O:A ist für mich unvorstellbar“, stellt er klar. „Als ich 2019 zum ersten Mal dort war, hat Wacken mein Leben verändert. Auf dem Acker lade ich meine Batterien wieder auf, es ist eine besondere Zeit, in der ich Freunde wiedersehe und mich dem Metal ganz hingebe. Das Festival ist meine Religion.“

Globale Heavy Metal Party

Ähnlich enge Beziehungen zum W:O:A haben die meisten der weltweit aktiven Promoter, bestätigt auch Stjepan Juras aus Zagreb. Der angesehene Musikmanager, Autor und Iron Maiden-Experte repräsentiert das Wacken Open Air und den Metal Battle in seiner Heimat Kroatien und ist dort auch Organisator der Warm-up-Party. „Wacken ist nicht einfach nur ein Festival. Der Spirit und die Community heben sich von anderen Festivals ab. Das liegt auch an den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner, die inmitten ihrer Fans feiern, den Kontakt zu den Besuchern pflegen und Teil der Szene sind.“

Seit jeher lautet der Leitspruch beider W:O:A-Organisatoren „Von Fans für Fans!“, und genau das gilt natürlich auch für die 35 Warm-up-Shows am 18. April 2026. „Normalerweise heißt Wacken die Welt willkommen“, sagt Festival-Gründer und Veranstalter Holger Hübner. „An diesem Tag ist es andersrum: die Welt heißt Wacken willkommen – und gemeinsam feiern wir eine globale Heavy Metal Party.“

