Wacken Foundation: Hintergründe zur Finanzierung

Am 31. August erscheint ein neues Album der norwegischen Black Metaller Iskald. Den Titeltrack der Platte gibt es bereits zu hören.

Es ist fast vier Jahre her, dass Iskald ihre Hörer mit ihrem Album NEDOM OG NORD in einen Bann aus kaltem, atmosphärischen Black Metal gezogen haben. Nun kehren die Norweger mit einem neuen Werk namens INNHØSTINGA zurück, welches am 31. August in die Läden kommt. Es handelt sich dabei um ihr zweites Album mit einem norwegischen Titel, auf dem die Hälfte der Texte auch in ihrer Muttersprache verfasst wurde. Das Artwork der Platte schuf Costin Chioreanu. Tracklist: The Atrocious Horror No Amen Offer av Livet Even Dawn drew Twilight Resting, Not in Peace De Siste Vintre From Traitor to Beast Lysene…