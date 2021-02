Von Anfang an unterstützte er Holger Hübner und Thomas Jensen: Bauer Uwe Trede, auf dessen Gelände das Wacken Open Air stattfindet, ist gestorben.

Eine traurige Nachricht erreichte uns aus Wacken. Organisator Thomas Jensen postete via Facebook, dass Uwe Trede gestorben ist. "In tiefer Trauer, nehme ich Abschied von einem besonderen Menschen.... Uns Uwe, der Wacken Bauer, unser Freund ist friedlich für immer eingeschlafen." Der über 80-jährige Landwirt stellte von Anfang an seinen Acker für das Open Air zur Verfügung. "Uwe, niemals wirst du ganz gehen - in unseren Herzen wirst du immer einen Platz haben und dadurch weiterleben. Während unserer jahrzehntelangen, engen Zusammenarbeit warst du immer ein unersetzlicher und treuer Freund und Ratgeber.", schreibt Jensen weiter. "Du hast ein Team aufgebaut, ohne dessen…