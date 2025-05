Mit HERE FOR NONE feierten Warmen 2023 ihre Rückkehr nach neun Jahren Pause. Nun, zwei Jahre später, soll mit BAND OF BROTHERS das mittlerweile siebte Album folgen. Angekündigt ist die Platte für den 15. August 2025 via Reaper Entertainment. Das trifft sich gut, denn so kann das neue Material gleich mit einem Knall auf die Metal-Gemeinde losgelassen werden – in Form einer speziellen Releaseshow beim diesjährigen Summer Breeze Open Air, an eben jenem 15. August.

Brüder

Der einstige Children Of Bodom-Keyboarder und Warmen-Gründer Janne „Warman“ Wirman selbst sagt über das Album: „Wir haben dieses Album wirklich gemeinsam geschrieben. Es fühlt sich an wie eine echte Band – eine echte Band Of Brothers.“ Zum Teil ist dies sogar wörtlich zu nehmen, immerhin bedient Jannes Bruder Antti seit 2002 die Gitarre. Komplettiert wird das Line-up von Jyri Helko am Bass, Seppo Tarvainen am Schlagzeug und seit 2023 Ensiferum-Frontmann Petri Lindroos am Mikro.

BAND OF BROTHERS wurde an verschiedenen Orten in Finnland aufgenommen und von Mikko Karmila abgemischt sowie Mika Jussila in den Finnvox Studios gemastert. Laut Ankündigung präsentieren sich Warmen „härter, tighter und entschlossener als je zuvor.“ Im weiteren Wortlaut heißt es: „Das neue Album vereint brutale Härte, hymnische Melodien und filmische Atmosphäre – und festigt die Entwicklung der Band vom Nebenprojekt zu einer vollwertigen Kraft im Melodic Death Metal.“

Als erste Single wird der Titel-Track ausgekoppelt und am 30. Mai veröffentlicht. Die Nummer soll obendrein „eine zentrale Rolle“ im diesjährigen Liveset der Band spielen. Nach der Veröffentlichung des Albums wollen Warmen eine umfangreiche Tournee durch Europa sowie eine große Headliner-Tournee in Finnland spielen. Bei diesen Konzerten gibt es sicher weiteres neues Liedgut zu hören. Die Tracklist liest sich wie folgt:

Band Of Brothers One More Year Nine Lives When Doves Cry Blood Out For Blood Kingdom Of Rust March Or Die Untouched Coup de Grâce Dethroned The Kiss Of Judas (Stratovarius Cover)

