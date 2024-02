Wayne Kramer (MC5) mit 75 Jahren verstorben

MC5-Gitarrist Wayne Kramer beim Howie Pyro Forever Tribute-Konzert am 25. September 2022 in Los Angeles

Wayne Kramer lebt nicht mehr. Der Gründer, Gitarrist und Sänger der wegweisenden Punk Rock-Formation MC5 aus Detroit ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Tod des einflussreichen Musikers wurde in den Sozialen Medien verkündet — mit einem schwarz-weißen Foto und der Bildunterschrift: „Wayne S. Kramer. Friede sei mit dir. 30. April 1948 bis 2. Februar 2024.“

Erfinder des Punk

Laut Jason Heath, einem engen Freund von Wayne Kramer und dem Executive Director der Wohltätigkeitsorganisation Jail Guitar Doors, segnete die MC5-Ikone im Cedars-Sinai-Krankenhaus von Los Angeles das Zeitliche. Darüber hinaus informierte Heath über die Todesursache: Kramer litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. MC5 avancierten nicht zuletzt dank ihres 1969er-Hits ‘Kick Out The Jams’ zu einer Stimme der Gegenkultur in den späten Sechzigern sowie zu einem wichtigen Einfluss für unter anderem Metal, Punk und Stoner Rock. Schließlich zerbrach die Originalbesetzung der Gruppe nach den zwei Studioalben BACK IN THE USA (1970) und HIGH TIME (1971).

Des Weiteren meldete sich unter anderem Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello nach dem Tod zu Wort. „Bruder Wayne Kramer war der großartigste Mann, den ich kannte“, schrieb der Musiker in den Sozialen Medien. „Er besaß eine einzigartige Mischung aus tiefer Weisheit und grundlegendem Mitgefühl, wunderschöner Empathie und hartnäckiger Überzeugung. Seine Band MC5 hat die Punk Rock-Musik im Grunde erfunden und war der einzige Act, der nicht den Schwanz eingezogen hat und für die randalierenden Demonstranten bei der Democratic National Convention im Jahr 1968 aufgetreten ist.“

