WDR zeigt Auftritte von Audioslave und Soundgarden

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es im WDR Fernsehen dieses Wochenende zwei Konzerte in Gedenken an den 2017 verstorbenen Sänger Chris Cornell zu sehen. Zuerst wird ein Auftritt der Band Audioslave beim Rock Am Ring Festival 2003 gezeigt. Im Anschluss folgt ein Soundgarden-Konzert, das 1990 in Düsseldorf stattfand.

Audioslave wurde 2001 von Chris Cornell zusammen mit den drei Rage Against The Machine-Mitgliedern Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk gegründet. Nach drei erfolgreichen Alben verließ Cornell 2007 überraschend die Band, um seine Solokarriere weiter zu verfolgen. Die Band löste sich in Folge dessen auf.

Vor Audioslave sang Cornell jedoch bereits einige Jahre bei Soundgarden – neben Nirvana, Pearl Jam, Rage Against The Machine und Red Hot Chili Peppers eine der großen Alternative Rockbands der neunziger Jahre. Ihr Song ‘Blackhole Sun’ stand weltweit an der Spitze der Charts im Jahr 1994. Drei Jahre darauf lösten sich Soundgarden auf, wurden jedoch 2010 erneut von Sänger Chris Cornell und Gitarrist Kim Thayil ins Leben gerufen.

Sendezeit Audioslave:

Montag, 27.04.2020, 01:00 bis 02.10 Uhr im WDR Fernsehen.

Sendezeit Soundgarden:

Montag, 27.04.2020, 02.10 bis 02.50 Uhr im WDR Fernsehen.