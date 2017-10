Wendy Dio: “Es gibt noch mindestens drei unveröffentlichte Dio-Songs.”

In einem aktuellen Interview wurde die Witwe und langjährige Managerin Wendy Dio nach unbekanntem Song-Material befragt, worauf sie entgegnete: “Es gibt noch mindestens drei, wenn nicht sogar fünf Stücke.

Sie sind jedoch nicht fertig; Texte und Gesang von Dio sind vorhanden, ebenso Aufnahmen der Band. Manche sind halb komplettiert, andere lediglich Ideen oder Fragmente. Ich muss mir das mal anschauen.

Bisher hatte ich weder Zeit noch Interesse, diesen Teil seines Lebens wieder zu öffnen, aber ich habe alles Equipment, das man braucht, und es ist an der Zeit. Sein Tod liegt siebeneinhalb Jahre zurück, mittlerweile kann ich mir die Sachen anschauen, ohne zu sehr zu leiden.”

Außerdem warten Dio-Fans noch immer auf die Autobiografie ‘Rainbow In The Dark’, die zum Zeitpunkt seines Tods zu drei Vierteln fertiggestellt war. “Ich werde das Buch finalisieren”, so Wendy, “damit es nächstes Jahr endlich veröffentlicht werden kann. Ich werde es zu Ende verfassen, denn ich war in der Zeit, über die noch zu schreiben ist, nah bei ihm.”

Dokumentation geplant

Zudem gibt es handfeste Pläne für eine Dio-Dokumentation über seine Karriere von frühen Elf-Tagen bis hin zu Heaven & Hell. Wendy steckt mitten in den Vorbereitungen hierfür. Aber auch vor Elf hat Ronnie schon schöne Musik gemacht: