While She Sleeps, live, 01.11.2014, Bochum

Beim Konzert der Metalcore-Band While She Sleeps im Londoner Roundhouse hat eine organisierte Gruppe den Fans der Band über 100 Smartphones gezockt. Daniel Snow, einer der Beklauten, dem sein Galaxy S8 abhanden kam, sagte aus, dass laut Security schon während der ersten drei Songs etwa 50 Smartphones gestohlen wurden.

„Manche Leute waren ziemlich sauer, andere waren gestresst, aber natürlich haben wir uns alle darüber aufgeregt“, wird Snow zitiert. „Diese Bande war ganz sicher organisiert. Metal-Fans sind eine großartige Community, kein echter Fan würde so etwas tun.“

While She Sleeps-Konzert versaut

Ein anderer Konzertbesucher, Conor Burke, dem sein iPhone 7 gestohlen wurde, hat gar nichts bemerkt. „Ich habe den Boden abgesucht und bin dann zur Fundstelle gegangen. Dort standen schon einige Leute und es wurden immer mehr – und alle beklagten den Verlust ihrer Mobilgeräte. Das war komplett irre, da standen schätzungsweise 100 Leute. Das Konzerterlebnis war damit natürlich ruiniert.“

Das Ganze ist dem Bericht von Evening Standard zufolge innerhalb weniger Minuten geschehen, sowohl im Club als auch davor. Es handelt sich demnach um mehrere Täter. Bei der Polizei gingen (Stand gestern) jedoch lediglich 14 Anzeigen ein. Ob nun 50, über 100 oder „nur“ 14: Passt stets auf eure Sachen auf, Taschendiebe sind überall!

While She Sleeps veröffentlichten am 1. März 2019 ihr aktuelles Album SO WHAT? und waren im Februar auch für einige Termine live in Deutschland zu sehen.