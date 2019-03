Anders als Kollege Weckmann, der YOU ARE WE 2017 zur „Reifeprüfung“ der Sheffielder Abrissgranate While She Sleeps stilisierte, liegt in meiner Gunst BRAINWASHED (2015) deutlich vorne. Auf SO WHAT? gelingt es dem Metalcore-Fünfer jetzt, seine vielschichtige Essenz aus Aggression und Melancholie deutlich konzentrierter auf den Punkt zu bringen und die Stärken früherer Platten gelungener zu verbinden. While She Sleeps waren nämlich schon immer eine der etwas anderen Metalcore-Truppen, und auf SO WHAT? beweisen sie eindrucksvoll, warum: Kaum einem anderen Genre-Vertreter gelingt es, den großen Refrain so kitschfrei zu inszenieren und organisch mit heftigen Gitarren zu verbinden.

SO WHAT? bei Amazon

Zudem haben sie anscheinend im Post-Metalcore-Seminar der Stadtkollegen Bring Me The Horizon gut aufgepasst: So glänzt zum Beispiel der Titel-Track mit einer unwiderstehlichen Bring Me The Horizon-Hook, Mitsingchören für die großen Hallen und einem brutalen Breakdown. ‘The Guilty Party’ ballert einem schnelle Metalcore-Riffs um die Ohren, verbindet diese aber mit gleißenden Gitarrenmelodien und pointierten Klargitarrenatempausen. Der überragende Abschluss ‘Gates Of Paradise’ stellt dann gänzlich klar, warum SO WHAT? die bisher rundeste While She Sleeps-Platte ist. Schön!