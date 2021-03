Wie Tony Iommi (Black Sabbath) ‘Iron Man’ schrieb

Wie ist Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi auf das ikonische Riff im legendären Song ‘Iron Man’ gekommen? In einem Interview mit Songfacts hat der 73-Jährige nun rekapituliert, wie er das Lied, das mit tief wummernden Gitarren-Bendings anfängt und dann in das markant stampfende Riff übergeht, geschrieben hat.

Sonisches Monster

„Ich war im Proberaum“, erinnert sich Tony Iommi. „Und Bill Ward [Schlagzeuger – Anm.d.R.] begann dieses Bumm, Bumm, Bumm zu spielen. Er fing also damit an, und ich habe einfach dazu gespielt. Mir fiel diese Sache ein und dachte: ‚Das ist cool.‘ Bill spielte weiter, und ich habe einfach mit diesem Riff weitergemacht. Die meisten Riffs, die ich gemacht habe, sind mir vom Fleck weg eingefallen. Und das war eines davon. Es ist einfach aufgetaucht. Es passte zum Schlagzeug, zu dem, was Bill spielte. Ich sah einfach dieses Ding in meinem Geist von jemanden, der auf einen zuschleicht. Und es klang wie das Riff. In meinem Kopf konnte ich es als Monster hören, so fiel mir dieses Riff an Ort und Stelle ein.“

Außerdem wurde Tony Iommi gefragt, welcher Song für ihn der ultimative Black Sabbath-Song aus der Ozzy Osbourne-Phase sei. Der Musiker, der letzten Monat seine Impfung gegen das Coronavirus bekam, antwortete: „Ich beziehe mich da immer auf ‘Black Sabbath’. Und ‘Iron Man’. Eine Menge Leute sagen ‘Paranoid’, aber der Song wurde als Füllsel für das Album geschrieben. Es war nie dafür vorgesehen, etwas anderes zu sein. Aber es wurde eine Single, weil es ein kurzes Stück war, und weil es wurde, was es tat. Die meisten Menschen kannten uns wegen ‘Paranoid’ in diesen Tagen.“

