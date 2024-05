Will Ramos: Alles Gute zum 30. Geburtstag

Der Einstieg eines neuen Sängers kann eine Band entweder ins Straucheln bringen oder ihr neuen Auftrieb verleihen. Für Lorna Shore war es definitiv Letzteres: Seit Will Ramos als Frontmann zur Band gestoßen ist, hat er eine beachtliche Transformation bewirkt und die Band auf ein völlig neues Level gehoben.

Empfehlung der Redaktion Ramos wuchs als Sohn eines puerto-ricanischen Paares in New Jersey auf. Während seiner Schulzeit versuchte er sich zunächst an Geige, Cello, später auch Saxofon und Gitarre. Doch als ihm Freunde Bands wie Bullet For My Valentine, Lamb Of God oder Whitechapel vorstellten, fing er erstmals an, sich auf seine Stimme zu konzentrieren. Als Teenager begann er demnach unter der Dusche zu singen und zu screamen, inspiriert vom Sound von Lamb Of God-Sänger Randy Blythe. Später gesellten sich Eddie Hermida (All Shall Perish und Suicide Silence) sowie der ehemalige Infant Annihilator-Sänger Dan Watson zu seinen Vorbildern.

Im Lauf der Jahre verbesserte er seine Gesangskünste immer weiter und gab 2015 sein Debüt als Sänger der Metalcore-Band Secrets Don’t Sleep. Danach war Mitglied von Bands wie A Wake In Providence, False Images oder Monument Of A Memory. Er blieb aber weitgehend unter dem Radar des Mainstream. Das änderte sich allerdings schlagartig mit seinem Einstieg bei Lorna Shore.

Bedeutender Wendepunkt für Lorna Shore

Die Deathcore-Fraktion aus New Jersey ist seit 2010 in der Musikszene aktiv. Doch als Gründungsmitglied und Vokalist Tom Barber 2018 die Band verließ und zu Chelsea Grin wechselte, drohte die vielversprechende Reise der Band ins Stocken zu geraten. Doch schnell war Ersatz gefunden: CJ McCreery, ehemaliger Sänger von Signs Of The Swarm. Jedoch kurz nach der Fertigstellung des Debütalbums IMMORTAL (2020) und noch vor Beginn der Tournee wurde McCreery wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und Rassismus aus der Band ausgeschlossen. Schließlich trat Ramos 2021 als sein Nachfolger in die Band ein, was sich als entscheidender Wendepunkt für Lorna Shore erweisen sollte.

Unter seiner Leitung veröffentlichte die Band im selben Jahr die EP …AND I RETURN TO NOTHINGNESS. Mit der Single ‘To The Hellfire’ wurde Ramos als neuer Frontmann eindrucksvoll vorgestellt. Dank seiner animalischen Growls und den teuflischen Screams in einem intensiven finalen Breakdown entwickelte sich der Song zu einem unerwarteten viralen Hit. So machten Lorna Shore über Nacht eine Wandlung durch, die ihnen massive Anerkennung und Erfolg einbrachte und den Hype um sie auf eine neue Ebene brachte. Im Oktober 2022 präsentierte Ramos sein Lorna Shore-Debütalbum PAIN REMAINS.

Bestialische Stimmgewalt

Die Faszination um seine Stimme und Gesangstechnik wurde auch nach dieser Platte immer größer. Auf Anregung der YouTuberin, Stimmtrainerin und Opernsängerin Elizabeth Zharoff unterzog sich Ramos einer transnasalen Kehlkopfspiegelung. Die beiden Stimmforscher Amanda Stark und Ingo Titze untersuchten die Bewegungen und Schwingungen seiner Stimmlippen unter gesanglicher Belastung und waren von den Ergebnissen beeindruckt. Das Vorurteil, dass seine extremen Gesangsstile dem Kehlkopf schaden, konnte durch die Untersuchung nicht bestätigt werden.

Unbestritten ist, dass der Musiker nicht nur maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Lorna Shore in neue Dimensionen vorgestoßen sind. Ramos hat zudem dafür gesorgt, dass die Truppe auch außerhalb der Metal-Community breite Anerkennung gefunden hat. Seine außergewöhnliche Technik hat ihn zu einem der aufregendsten neuen Talente im Bereich des Extreme Metal gemacht.

Wir senden Will unsere besten Wünsche zu seinem 30. Geburtstag!

