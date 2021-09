Winter: Exklusive Premiere von ‘Mercy’

Markus Winter veröffentlichte sein erstes Album INVISIBLE TEARS Ende 1993 mit der Band Cry im Alter von 19 Jahren. Das Album enthielt mit ‘Longing For Fire’ einen Radio-Hit, der es in Belgien und den Niederlanden auch in die Charts schaffte. Das zweite Album KALEIDOSCOPE OF DREAMS erschien 1995. 1996 löste sich die Band auf. Markus Winter veröffentlichte eine Solo-EP mit dem Titel JUST AN EMOTIONAL SUICIDE und kurz darauf eine Kompilation mit den besten Songs der drei Veröffentlichungen.

Ab 2002 nahm er zwei Alben unter dem Namen HERTzTON und in deutscher Sprache auf. Die Musik ging nun in Richtung NDH, aber mit großen NDW- sowie Goth-Rock- und sogar Liedermacher-Einflüssen. Der Titel-Song des zweiten Albums SCHATTENTÄNZER war ein Clubhit der schwarzen Szene. Mit dem Album HEARTBREAK ROAD kehrte er 2009 zur englischsprachigen Rock-Musik zurück. Da das Album nicht den gewünschten Erfolg hatte, legte er anschließend eine längere Pause ein, um sich anderen Dingen zu widmen. In dieser Zeit baute er erfolgreich sein eigenes Hörspiel-Label WinterZeit Audiobooks auf. 2016 meldete er sich mit dem Album THE FLYER zurück. 2019 folgte WE WEAR BLACK, welches in der schwarzen Szene erneut sehr gut aufgenommen wurde.

Am 08.10.2021 erscheint das neue Winter-Album PALE HORSE. Seht hier exklusiv die Premiere des Songs ‘Mercy’.