Das With Full Force Festival feiert 2018 sein 25-Jähriges! Wir halten euch über alles auf dem Laufenden, was mit der Sause in Ferropolis zusammenhängt.

Datum Das With Full Force 2018 findet vom 14. bis zum 16. Juni 2018 statt. Veranstaltungsort Das With Full Force wird 2018 wieder in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, stattfinden. Adresse: Ferropolisstraße 1 06773 Gräfenhainichen Running Order Hier könnt ihr euch die Running Order in vollständiger Größe ansehen. Preise und Tickets Das Festival-Ticket für das gesamte Wochenende kostet 109,95 EUR Das Tagesticket für's With Full Force kostet 67,25 EUR Das Parkticket schlägt mit 25 EUR zu Buche Line-up 2018 8kids Abbath Apocalyptica Asking Alexandria Being As An Ocean Belphegor Benediction Body Count Booze & Glory Bullet For My Valentine Caliban Cradle…