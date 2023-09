Within Temptation: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 10/2023

BLEED OUT, das neue Studioalbum von Within Temptation, erscheint am 20. Oktober 2023. Exklusive CD nur in METAL HAMMER 10/2023!

Within Temptation, die renommierte niederländische Symphonic-Metal-Band, wird ihre Fans am 20. Oktober 2023 mit ihrem achten Studioalbum BLEED OUT erneut in ihren Bann ziehen. BLEED OUT bedeutet einen kühnen Sprung nach vorne für die Band. Von zeitgenössischen, harten Riffs bis hin zu schwebenden Melodien, die ihre symphonischen Wurzeln zeigen, haben Within Temptation eine klangliche Reise geschaffen, die verschiedene Musikstile und nachdenklich stimmende Themen miteinander verbindet. Dieses Album ist ebenso episch wie unverblümt und zeigt mehr denn je eine Band, die sich nicht scheut, zu Themen Stellung zu beziehen, die ihr am Herzen liegen. Exklusive Within Temptation-CD nur in METAL HAMMER…