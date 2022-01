WWE 2K22: Entwickler gibt Veröffentlichungsdatum und Features bekannt

Zum zwanzigjährigen Bestehen der ‘WWE’-Videospielreihe gibt Entwickler 2K – neben dem Veröffentlichungsdatum – seinen umfangreichen Katalog an Inhalten für das kommenden ‘WWE 2K22’ bekann. Passend zum runden Jubiläum wird mit Rey Mysterio auf eine der ikonischsten Figuren der amerikanischen Wrestling-Liga zurückgegriffen, welche den kommenden Ableger als Cover-Star repräsentieren soll. „Es macht mich unglaublich stolz, als Cover-Superstar von ‘WWE 2K22’ die Kultur des Lucha Libre zu vertreten“, erklärt Rey Mysterio. „Ich freue mich darauf, die Geschichten zu den großen Momenten meiner Karriere mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde zu teilen und mich auf eine ganz neue Art mit den ‘WWE’-Spielerinnen und -Spielern zu verbinden, wenn sie meinen 2K Showcase durchspielen.“

Auch in technischer Hinsicht beschreiten 2K neue Wege. So wird der Titel unter anderem einer obligatorischen Grafikverbesserung unterzogen. Auch die Steuerung wird eine Überarbeitung erfahren. Außerdem sollen darüber hinaus umfangreiche Anpassungen im Spiel möglich sein. Neben dem Erstellen eines eigenen Charakters lassen sich beispielsweise Arenen und Meisterschaften selbst zu gestalten. Im 2K-Showcase-Modus lassen sich die größten Momente aus der Karriere von Rey Mysterio nacherleben. Ebenfalls neu sind die beiden Spielmodi „MyGM“ und „MeineFRAKTION“. Ersterer lässt euch selbst in die Rolle eines WWE General Managers schlüpfen, der selbst ein erfolgreiche Wrestling-Imperium aufbauen muss. „MeineFRAKTION“ hingegen lässt euch mit eurer Traum-Gruppierung mit wöchentlichen Herausforderungen bestreiten.

‘WWE 2K22’ erscheint voraussichtlich am 11. März 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Neben der Standard-Version gibt es noch weitere Ausführungen, die sich sowohl im Preis als auch im Inhalt unterscheiden. Käufer der ‘nWo 4-Life Edition’ erhalten bereits drei Tage vor dem offiziellen Release – am 8. März – Zugang zu dem Spiel.