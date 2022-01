Dying Light 2: Techland kündigt umfassenden Inhaltsnachschub an

Und wieder gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Techland: Nach der ominösen Meldung, die Spieler würden etwa fünfhundert Spielstunden benötigen, um jede Ecke von ‘Dying Light 2’ zu erkunden, legt der Entwickler nun nach und kündigt einen umfangreichen Inhaltsnachschub über die kommenden fünf Jahre hinweg an.



Via Twitter verkündete Techland, das kommende Zombieabenteuer für ganze fünf Jahre nach dem Release mit neuen Inhalten füttern zu wollen. Konkret heißt es dazu: „Wir garantieren, die Welt von ‘Dying Light 2: Stay Human’ nach dem Start für mindestens fünf Jahre mit neuen Geschichten, Orten, Ingame-Events und all den spaßigen Sachen, die ihr liebt, zu erweitern!“ Das sind große Worte, steckt doch hinter dem Content-Versprechen eine ganze Menge Arbeit. Ganz abwegig scheint dieses Vorhaben dann aber doch nicht. Bereits dem Vorgänger spendierte der Entwickler über einen langen Zeitraum hinweg neue Inhalte. Gut möglich also, dass dies auch dem nun kommenden Ableger blüht. Bezüglich ‘Dying Light 2’ ist das jedoch nicht die erste aufsehenerregende Ankündigung.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI

— Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022