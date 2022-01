Dying Light 2: So riesig ist der Spielumfang wirklich

Nachdem die von Techland angekündigte Spieldauer für ‘Dying Light 2’ von bis zu 500 Spielstunden für Furore sorgte, korrigiert der Entwickler seine Aussage nun. Das heißt: Ganz falsch scheint das einstige Versprechen nicht zu sein. Doch wohl die wenigsten Spieler werden tatsächlich für mehrere hundert Stunden beschäftigt sein.

Wie aus einem Tweet von Techland hervorgeht, scheint die tatsächliche Spielzeit für die meisten Spieler wohl weit unterhalb der 500-Stunden-Grenze zu liegen. Demnach werden für die bloße Haupthandlung lediglich 20 Stunden veranschlagt. 80 Spielstunden kommen zusammen, sofern ihr die Story inklusive aller verfügbaren Nebentätigkeiten abschließen wollt. Auf die angepriesenen 500 Stunden kommt ihr jedoch nur, sofern ihr Haupt- und Nebenhandlung erledigt sowie ausnahmslos jedes weitere Detail des Spiels erkundet. Dazu gehören neben alternativen Entscheidungen und Enden, jeden entlegenen Fleck in der Spielwelt abzuklappern und alle sammelbaren Gegenstände zusammenzutragen. Somit dürfte der Titel für Gelegenheitsspieler allemal eine stämmbare Herausforderung darstellen. Vielspieler dagegen scheint trotzdem ein Umfang von besagter Dauer zu erwarten.

We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8

— Dying Light (@DyingLightGame) January 10, 2022